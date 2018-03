Gillo Dorfles è morto L' ultima intervista | La vita oltre i 100 anni? Noiosa

Morto Gillo Dorfles - il rivoluzionario critico d'arte aveva 107 anni : Quando era nato, nel 1910, la sua Trieste faceva parte dell'Impero austro ungarico. In una vita che ha superato alla grande e non di poco i cento anni (ne aveva compiuti 107 il 12 aprile), Gillo...

A Gillo Dorfles - gigante ragazzino : Di persone come Gillo Dorfles non ne nascono più! Banale ma vero. 107 anni portati sempre meravigliosamente e, appunto, mai banalmente. Fine psicologo della cultura contemporanea, Dorfles ha studiato e descritto a fondo i difetti di questa cultura di cui pure lui faceva parte, senza snobismi o altezzosità. Era nato a Trieste quando Trieste non era ancora la New York per la terza età ma un luogo dove le migliori menti del ventesimo secolo ci ...

Addio a Gillo Dorfles - il critico d’arte e pittore è morto a 107 anni : Nel 1910 la nazionale italiana di calcio ha giocato la sua prima partita ufficiale, il re in Inghilterra era Giorgio V e ancora l’Austria era un impero. Sì, c’era Francesco Giuseppe imperatore quando il 12 aprile del 1910 nacque a Trieste Angelo, per tutti sempre Gillo, Dorfles morto oggi a 107 anni. «Ho sempre nuovi progetti — ha detto all’inaugurazione della sua mostra alla Triennale di Milano lo scorso anno — se no sarei già morto». Una ...

Gillo Dorfles - il critico rivoluzionario Foto Nessuno ha visto più mondo di lui |Video : Nato a Trieste, laureato in Medicina. È stato teorico e critico d’arte rivoluzionario Era anche attivo come artista. Amato all’estero, insegnò nelle università americane - L’intervista: «La mia vita infinita da Francesco Giuseppe agli smartphone» Cazzullo - «Ho visto i Navigli in centro. Non è il caso di riaprirli» di Gillo Dorfles - Da «la Lettura», in occasione di BookCity 2017: «Milano capitale dei libri» - Da «la Lettura»: conversazione ...

Gillo Dorfles - addio a un gigante del Novecento : morto a 107 anni l'artista-scienziato : Con la morte di Gillo Dorfles , scomparso a Milano a 107 anni, se ne va un pezzo della cultura italiana che ha segnato il Novecento. Nato a Trieste nell'allora Austria-Ungheria da padre goriziano e ...

