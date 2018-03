Ghiaccio sulle strade | allarme incidenti

Maltempo Lazio : Ghiaccio e neve - la situazione sulle strade : Sulla strada regionale 2 Cassia sono attive riduzioni di carreggiata tra Campagnano e Formello, dal km 20 al km 40, per interventi di salatura dell’asfalto a cura di Astral spa ai fini della messa in sicurezza del tratto. Personale di Astral spa all’opera sulla strada regionale 637 Diramazione di Frosinone e Gaeta per presenza di ghiaccio all’altezza del km 8+000. Sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini sono attivi mezzi spargisale di Astral ...

Neve sulle zone del terremoto. 'Qui la vita è sempre precaria'. Ora rischio Ghiaccio : Neve e freddo non hanno risparmiato le zone del centro Italia colpite dal terremoto, con gli sfollati nelle casette provvisorie. Non si registrano particolari situazioni di emergenza ma ora si teme il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per Ghiaccio sulle zone appenniniche e centromeridionali : Masse d’aria molto fredda continuano ad affluire sulla Toscana: il ghiaccio rappresenterà la criticità principale per la giornata di oggi e per tutta quella di domani dove si è registrata neve. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per ghiaccio per i settori appenninici e per le zone centro meridionali a partire dalle ore 13 di oggi, fino alla mezzanotte di domani, martedì 27 ...

Bologna. Sulle strade sale che scioglie il Ghiaccio più velocemente : Bologna combatte il grande freddo. Anche con sale speciale che scioglie il ghiaccio fino a trenta gradi sotto zero e

Maltempo : neve e Ghiaccio sulle strade della Valsassina : Vacanze di Natale al freddo e al gelo in gran parte dell’Italia. neve in Valsassina e Valvarrone e allerta per la presenza di ghiaccio sulle strade,in particolare sulle Provinciali 62 e 67, tra Casargo e Premana (Lecco). Sono caduti oltre 20 centimetri di neve a mille metri d’altitudine che rendono felici gli operatori turistici. Si scia ai Piani di Bobbio-Valtorta e domani, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, apriranno gli ...

E' emergenza Ghiaccio sulle montagne del Piemonte : (Gulliver)"> E' emergenza ghiaccio sulle montagne del Piemonte (Gulliver) sulle montagne del Piemonte è emergenza ghiaccio. 'Le condizioni del manto nevoso, in questi giorni, sono estremamente ...

Emergenza Ghiaccio : weekend nero sulle montagne cuneesi. Due persone decedute - diversi i feriti : Durante lo scorso fine settimana i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) sono stati chiamati per numerosi interventi, due persone decedute, nelle montagne del ...