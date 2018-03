Ghiaccio | regione spaccata a metà

Allerta Meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per Ghiaccio e neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...