Ghana | la lavagna diventa un documento Word

La storia dietro la foto virale di un prof. in Ghana che "insegna" Windows su una lavagna : Le scarse risorse a sua disposizione non hanno impedito a un professore del Ghana di spiegare al meglio l'utilizzo del pc ai suoi studenti. Richard Appiah Akoto, 33 anni, insegna informatica in una scuola media e sono diventati virali alcuni scatti nei quali è intento a riprodurre la schermata di un desktop sulla lavagna. L'Istituto non possiede un pc dal 2011, ma gli studenti sono comunque chiamati a superare l'esame d'informatica. Per ...