Gentiloni - chi vuole dazi ci danneggia : Ma attenzione perché abbiamo un'economia che vive e lavora di esportazioni. Un italiano che propone i dazi, lavora per lo straniero". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in un'...

Banche - così l’eredità dei governi Renzi e Gentiloni rischia di diventare una bomba. Il caso Mps : Finita la farsa della commissione parlamentare d’inchiesta, la questione delle Banche è sostanzialmente sparita dall’agenda della politica italiana. Il fatto che non se ne parli, non significa però che i problemi siano magicamente scomparsi. Anzi. La questione Banche è una delle scomode eredità che i governi Renzi e Gentiloni lasciano al prossimo esecutivo, qualunque esso sia, e per gestirla ci saranno ancora meno mezzi e meno gradi di libertà ...

Enrico Mentana sulle elezioni : 'Chi governa viene sempre punito. Dunque il Pd e Gentiloni...' : 'Chi ha governato è sempre stato punito'. Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , illustra il suo diario elettorale e di fatto affonda il Pd con una sua profezia nera. E ...

Gentiloni : c'è il rischio che l'Italia diventi un Paese che non riconosciamo più : Il premier dice no "alle proposte populiste di M5S e Centrodestra che rischiano di portare fuori strada il Paese"

Per Renzi è gara aperta - anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'meglio il voto utile oggi che i rimpianti domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...

Istat - Gentiloni : 'Su Pil e debito dati incoraggianti - ora cerchiamo di non andare fuori strada' : 'Non dobbiamo disperdere l'occasione che abbiamo davanti, perché la transizione del nostro sistema industriale è riuscita a reggere la sfida della...

Elezioni 2018 - Enrico Letta si schiera con Gentiloni. "Spero ne esca rafforzato" : Nuovo endorsement al presidente del Consiglio dopo quelli di Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni

Gentiloni : vergognoso chi picchia un carabiniere - nessun alibi : Roma, 25 feb. , askanews, - "E' vergognoso che ci sia qualcuno che si rivolge alle forze dell'ordine con la violenza, ho visto delle immagini di un carabiniere picchiato a Piacenza da 6-7 giovani, è ...

Veltroni con Gentiloni e il Pd - l'avversario è sempre Silvio - 'principale esponente dello schieramento a noi avverso' : Voglio essere chiaro: abbiamo perso malamente il referendum, ma le ragioni delle riforme, di chiarire i diritti dell'esecutivo e ridare dignità alla politica rimangono in piedi". Veltroni si appella ...

Renzi schiera Gentiloni per il rush finale : «Più tv - giocherà le sue carte» : Il segretario del Pd ha chiesto al premier una presenza più massiccia nei comizi e in tv. «Io farò il mio dovere, mai sgambetti a Matteo»

Gentiloni in piazza richiama i valori della Costituzione : Roma, 24 feb. , askanews, 'C'è bisogno di sicurezza e legalità, i valori costituzionali sono un contributo in questo senso e a me ha fatto piacere essere qui'. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Gentiloni : con Juncker incidente chiuso - ma lo spread sopra quota 140 : Il presidente del Consiglio archivia le parole del presidente della Commissione europea, che ieri aveva espresso timori per l'esito del voto in Italia, ipotizzando un governo non operativo. Da ...