Gelo in Liguria | collegamenti nel caos

Gelo in Liguria - danni per il vento| : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Il pericolo, per le auto e i pedoni, è il ghiaccio su strade e marciapiedi. Chiuse alcune strade provinciali

Meteo e viabilità autostrade/ Neve e Gelo polare Buran : disagi pure in Liguria e al confine di Stato : viabilità autostrade e Meteo: Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Maltempo Liguria - Asl2 : “Al via le misure per affrontare l’ondata di Gelo” : In considerazione delle condizioni meteo particolarmente impegnative previste in questi giorni in tutta Italia e anche in Liguria, ASL 2 ha predisposto e messo in atto un piano specifico per fronteggiarle al meglio. E’ stato attivato il monitoraggio continuo degli accessi nei Pronto Soccorso e dei tempi di attesa – si legge in una nota -; è attiva la possibilità di potenziamento del personale infermieristico se necessario; sono state ...