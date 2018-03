Gattuso | un po' operaio e un po' Einstein «Ma non ho fatto niente»

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) Non tutto ciò che può essere contato, conta e non tutto ciò che conta, può essere contato. La frase, firmata Albert, era affissa all'ingresso dell'aula dell'università di Princeton ma potrebbe tranquillamente campeggiare in bella vista nello spogliatoio di Rino, a Milanello in queste ore. Perché a contare i risultati, le perfomance, la finale raggiunta mercoledì notte a Roma sotto la neve, la striscia positiva (come non succedeva dal 2009), e in particolare le differenze con il Milan precedente, si possono raggiungere conclusioni che contano eccome. In 14 partite il Milan di Montella raggranellò 20 punti, quello di Ringhio in 12 è già a quota 24. E poi: nelle sfide che contano contro Lazio, Roma e Samp, tre rivali posizionate davanti in classifica, Montella portò a casa 0 punti,9. Infine: nelle 4 prove di coppa Italia, stagione gattusiana, contro ...