Frena mercato auto Fca -10 | 8% | valuta spin off Marelli

Mercato auto - a febbraio Frenano le immatricolazioni : -1 - 42%. Nei primi due mesi +0 - 99% : TORINO - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in...

Mercato immobiliare USA - Frenano i prezzi delle case : I prezzi delle case negli Stati Uniti rallentano la crescita. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's nel mese di settembre l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - segnali di apertura - ma Ausilio e Sabatini Frenano : Pastore all'Inter Calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:36:00 GMT)

Pastore all'Inter? / Calciomercato news - Ausilio e Sabatini Frenano. Il Psg apre al prestito : Pastore all'Inter? I tifosi sognano il colpo di Calciomercato nerazzurro e filtra ottimismo. Ecco e cifre messe sul tavolo del Psg e le parole dell'agente Simonian.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Politano al Napoli / Calciomercato news - Iachini Frena : la società è stata chiara : Politano al Napoli, Calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia? Il franco-algerino potrebbe essere la chiave di volta, e De Laurentiis...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:14:00 GMT)

CARRASCO ALLA ROMA?/ Calciomercato - brusca Frenata : il cartellino del belga è proibitivo : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: brusca frenata, il cartellino del colchoneros rimane proibitivo. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:32:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma : Edin deluso dalla dirigenza - ma i Blues Frenano! : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: Edin deluso dalla dirigenza giallorossa che lo ha messo in vendita, ma i Blues frenano a causa dell'alto ingaggio(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:53:00 GMT)

VERDI AL NAPOLI/ Calciomercato news - il giocatore Frena : la società ripiega su Deulofeu? : VERDI al NAPOLI, Calciomercato news: oggi non è il giorno del sì definitivo. Trovato l'accordo fra NAPOLI e Bologna, ma non tutto è pronto per l'approdo di VERDI alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:54:00 GMT)

Verdi al Napoli / Calciomercato news - il giocatore Frena : affare a rischio? : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi non è il giorno del sì definitivo. Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, ma non tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:04:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Coutinho al Barcellona Frena l'arrivo di Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Coutinho si trasferisce dal Liverpool al Barcellona frenando la cessione di Emre Can ai bianconeri.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Mercato azionario - l’euro può Frenare il Vecchio Continente : Esattamente come si era chiuso il 2017, l'anno nuovo comincia all'insegna di un euro che spinge forte e di un dollaro che fa fatica a tenere il passo. Insomma quello scenario che nessuno un annetto fa poteva immaginare, ha invece preso corpo e continua a essere ben chiaro. Ricordiamo che negli ultimi 12 mesi il biglietto verde ha perso oltre il 12 per cento rispetto alla divisa della Unione Europea. Ma come si ripercuote questo sul Mercato ...

Mercato auto Italia 2017 : dicembre Frena - quasi 2 milioni di auto immatricolate : Dall'associazione dei costruttori esteri, l'UNRAE, si guarda a un autunno che dovrà dare risposta ai tanti temi legati alla mobilità e al mondo dell'auto. Risposte attese dal governo, in particolare ...

Calciomercato Juventus/ News - Frenata per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il Liverpool dice di no per Emre Can a gennaio, i campioni d'Italia lo aspettano per giugno a parametro zero. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:09:00 GMT)