Francesco Monte non si espone sul canna-gate e pensa all’amore FOTO

Eva Henger conferma : Marco Ferri ha fumato con Francesco Monte : Marco Ferri coinvolto nel canna-gate di Monte: la conferma di Eva Henger In una dei tanti servizi di Striscia la notizia realizzati sul canna-gate, Eva Henger ha dichiarato che Francesco Monte non era l’unico a consumare droghe leggere, rivelando un altro nome che il tg satirico ha pensato bene di voler censurare, sebbene fosse possibile capirlo dal labiale. Ospite a Casa Signorini, Eva Henger ha confermato (non facendo il suo nome) che Marco ...

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono baciati?/ Le scottanti rivelazioni di Eva Henger - ma Ignazio… : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono baciati? Ecco le scottanti rivelazioni di Eva Henger, ma Ignazio Moser intervistato da Elenoire Casalegno, si mostra molto sereno.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:58:00 GMT)

“Occhio… “. Francesco Monte e Paola Di Benedetto : scoperto! Una nuova rivelazione incombe sull’Isola dei Famosi e sulla relazione amorosa tra i bei naufraghi. Qualcuno più scaltro se ne è accorto subito : “Pessima…” : Nonostante le polemiche e gli scandali, Francesco Monte sta continuando il suo percorso televisivo. Ultimamente lo abbiamo visto in Furore 2, un sogno che si relaizza per l’ex naufrago, quello della recitazione. Inoltre, è stato protagonista anche di un fotoromanzo girato nella Valnerina per la rivista Grand Hotel. Per non parlare del Tapiro ricevuto da Striscia la Notizia per via di un incontro, ammantato dal mistero, con la sua ex ...

Isola - Francesco Monte manda video a Paola : "Ti aspetto - provo anch'io qualcosa per te" : Paola nominata della settimana nei giorni scorsi ha parlato di Francesco Monte e del periodo passato insieme. Su Leggo.it il momento del loro video incontro che fa sognare i fan della...

Isola dei Famosi 2018 : Paola Di Benedetto riceve una sorpresa da parte di Francesco Monte : L'ex tronista manda un videomessaggio alla modella: "Da parte mia c'è la voglia di continuare la conoscenza".

Francesco Monte e Paola hanno finto? Lo dice Vladimir Luxuria : Francesco Monte ultimamente fa parlare molto di sé, non solo per il 'canna-gate' ma anche per il feeling instaurato durante il reality con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura a Ciao Darwin. Molti hanno pensato che stesse per nascere una bella storia d'amore tra i due, ma non tutti sono dello stesso avviso, in particolare Vladimir Luxuria che ha espresso la propria opinione a Mattino 5. Secondo Luxuria, Paola sarebbe una pessima attrice in fatto ...

Vladimir Luxuria ironizza su Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Francesco Monte e Paola Di Benedetto derisi da Vladimir Luxuria Ieri in diretta all’Isola dei Famosi l’unico momento romantico tra tutte le polemiche è stato il messaggio mandato da Francesco Monte a Paola Di Benedetto, scena che è stata poi derisa da Vladimir Luxuria su Twitter. L’ultima eliminata del reality prima di sapere il suo verdetto ha infatti sentito le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne il quale le ha ...

Francesco Monte e Paola - tutto finto? Parla Vladimir Luxuria a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto: Vladimir Luxuria attacca la naufraga a Mattino 5 Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno facendo colpo su tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. I due giovani sembrano piacere davvero molto ai fan del reality-show. In ogni caso, non sarà possibile capire come andrà a finire […] L'articolo Francesco Monte e Paola, tutto finto? Parla Vladimir Luxuria a Mattino 5 proviene da ...

“Quando ci vedremo…”. L’inaspettata proposta di Francesco Monte a Madre Natura. Il videomessaggio indirizzato a Paola Di Benedetto arriva in diretta all’Isola dei famosi e manda in estasi il pubblico : Paola Di Benedetto è l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei famosi. La naufraga ha perso al televoto contro Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi e ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare l’Honduras. Paola Di Benedetto ha ricevuto molti voti a suo sfavore: il pubblico, infatti, l’ha eliminata con ben il 68% dei voti. Ad aspettarla al suo rientro in Italia ci sarà sicuramente Francesco Monte, autore di ...

Francesco Monte fa una sorpresa a Paola Di Benedetto (VIDEO) : Paola Di Benedetto riceve un videomessaggio da Francesco Monte Dopo aver parlato in lungo e in largo del caso canna – gate, ecco arrivare il momento del verdetto della nomination. E a essere stata costretta ad abbandonare la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Paola Di Benedetto, che ha perso il ballottaggio contro il personal trainer Franco Terlizzi e l’attore Nino Formicola. Tuttavia, proprio poco fa, Paola Di ...

Paola Di Benedetto “eliminata” all’Isola dopo il videomessaggio affettuoso di Francesco Monte ma è al televoto con altri 3 : Paola Di Benedetto è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Gaspare e Franco Terlizzi. Ma può rientrare in gioco, ecco perché. Paola Di Benedetto “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Paola dovrebbe lasciare lasciare il reality show: al televoto […] L'articolo Paola Di Benedetto ...

