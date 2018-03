Fortitudo Bologna Trapani Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Fortitudo Bologna - conto alla rovescia per la Coppa Italia : Media " Fortitudo " Trapani sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming su LNP TV Pass e radiofonica su radio Nettuno , fm 97 mhz, , con differita televisiva su TRC , canale 15 digitale terrestre, ...

Fortitudo Bologna - Pini recupera. Mancinelli no : La sfida contro Trapani , quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 20.45 , con la Fortitudo che per l'occasione sarà griffata Lavoropiù, sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming su LNP ...