Firenze | a ' Le Iene' l' appello di una donna vittima di stalking

Ljuba Lombardi - perseguitata dall’ex compagno/ Firenze : l’appello a Le Iene - “Ho paura per me e le mie figlie” : perseguitata dall’ex compagno: la storia di Ljuba Lombardi, 37enne fiorentina che si è rivolta a Le Iene per chiedere l'ultimo disperato aiuto contro il suo stalker.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:34:00 GMT)

Firenze - quattrodicenne scende dal bus e viene investito : muore in ospedale : investito ieri intorno alle 20 da un'auto, appena dopo essere sceso dal bus, un quattordicenne è morto stamani in ospedale per le gravi ferite riportate. L'incidente è avvenuto sulla strada ...