Fintech | in Italia ha raccolto solo 30 milioni nel 2017

Fintechnology Forum - via italiana Fintech : ... che si basa su relazioni aperte con player del mercato, centri di ricerca ed innovazione, startup per sviluppare l'economia del domani. Il Forum, in programma ad aprile 2018, è stato anticipato da ...

Fintech pronto al boom in Italia ma è urgente estensione PIR : (Teleborsa) - Il Fintech fatica ad affermarsi in Italia ma le potenzialità sono enormi L'Italia è in ritardo sul Fintech, ma nel medio periodo i nuovi player riusciranno a conquistare una grossa fetta ...

Le banche tornano ad assumere Le figure più ricercate nel credito I piani Fintech degli istituti italiani : La rivoluzione fintech inizia a creare nuovi posti di lavoro nelle banche statunitensi, ma per chi ha perso il posto sarà difficile tornare in sella. Anche in Italia la digitalizzazione dei servizi bancari avanza: da Intesa Sanpaolo, che sta rinnovando anche la prima linea manageriale e punta a rafforzare Banca 5, a Unicredit, prossima al lancio di Buddybank, fino a Mps, che oltre al modello multicanale sta sperimentando sportelli e assistenti ...