Film in uscita | cosa vedere e cosa no nel weekend delle elezioni e del maltempo 3 e 4

Film al cinema in uscita a marzo 2018 : data - cast - trama - curiosità : Scopriamo il calendario dei Film al cinema in uscita nel mese di marzo 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data ...

Lady Bird - Film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Lady Bird è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo 2018. Diretto da Greta Gerwig la pellicola è interpretata da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Lady Bird, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Lady Bird DATA uscita: 01/03/2018 GENERE: ...

Dark Night - Film al cinema in uscita il 1 marzo 2018 : recensione - curiosità : Dark Night è uno dei film al cinema in uscita oggi, 1 marzo 2018. Diretto da Tim Sutton vede tra gli interpreti Eddie Cacciola, Aaron Purvis, Shawn Cacciola, Anna Rose, Robert Jumper. La pellicola è ispirata al massacro di Aurora del 2012. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Dark Night, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

Red Sparrow - Film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Red Sparrow è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence e Joel Edgerton. La trama segue le peripezie dell’intraprendente e fascinoso membro dell’intelligence sovietica tra pericoli, inganni, passioni proibite e intrighi internazionali. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE ...

2 gran figli di… - Film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : 2 gran figli di…, è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Lawrence Sher, vede protagonisti Ed Helms e Owen Wilson. La trama segue le vicende di due fratelli che vanno alla ricerca del padre biologico creduto morto da tanti anni. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE 2 gran figli di…, film al cinema in ...

Quello che non so di lei - Film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Quello che non so di lei è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner e Eva Green. Si tratta di un thriller ispirato ad una storia vera accaduta alla scrittrice Delphine de Vigan. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Quello che non so di lei, film al cinema: scheda TITOLO ...

Puoi baciare lo sposo Film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione e curiosità : Puoi baciare lo sposo è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo 2018, commedia diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Puoi baciare lo sposo film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Puoi baciare lo sposo DATA uscita: 01/03/2018 GENERE: ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend del 24 e 25 febbraio : PHANTOM THREAD – IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson. Con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville. USA 2017 Durata: 130’ Voto 5/5 (AMP) Oltre se stesso. Anderson lavora sullo sconfinamento del proprio cinema e con questa sua nuova nonché ottava meraviglia, sembra riuscirci. Al suo fianco complici eccellenti: Daniel Day-Lewis ovvero il performer a breve più compianto di tutti; dall’altra il musicista poligrafo e insaziabile di ...

Film al cinema in uscita oggi 22 febbraio 2018 : trama - cast - curiosità : Quali sono i Film al cinema in uscita oggi giovedì 22 febbraio 2018? Scopriamo cosa c’è al cinema questa settimana. SCOPRI I Film AL cinema Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle immagini e leggere così gli articoli dettagliati. LEGGI ALTRI ...

Annientamento : il trailer italiano del Film Netflix in uscita il 12 marzo : Una volta al suo interno, la spedizione scopre un mondo con paesaggi trasformati, dove delle creature modificate, tanto belle quanto pericolose, minacciano la loro vita e sanità mentale. Tratto dai ...

Sconnessi - Film al cinema in uscita il 22 febbraio : recensione curiosità : Sconnessi è uno dei film al cinema in uscita giovedì 22 febbraio 2018. Si tratta di una commedia diretta da Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio e Ricky Memphis. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Sconnessi, film al cinema: schema TITOLO ORIGINALE: Sconnessi DATA uscita: 22 febbraio 2018 GENERE: Commedia ANNO: ...

Domani è lo #Sconnessiday per l’uscita al cinema di “Sconnessi” : il Film sulla Nomofobia - con le musiche di Stefano Switala : Stefano Switala, giovane compositore romano con una formazione musicale internazionale e un curriculum degno di nota, conferma il suo impegno artistico in importanti progetti. La musica per immagini è il campo sul quale il compositore si è specializzato al Berklee College of Music negli States, dove ha trascorso sette anni, per poi tornare in Italia e produrre musica per numerose opere spaziando dal cinema alla TV, dal teatro agli arrangiamenti ...

Nella tana dei lupi - Film al cinema in uscita il 22 febbraio : recensione e curiosità : Nella tana dei lupi è uno dei film al cinema in uscita giovedì 22 febbraio 2018.La pellicola è diretta da Christian Gudegast ed interpretata da Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. La trama segue le vicende di una gang di rapinatori capitanata da Gerard Butler alle prese con un elaborato piano per svaligiare una banca inaccessibile. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE ...

I tagli - le coperture e il boss resuscitato : tutti i punti oscuri dei Filmati di Fanpage : Ci sono due cd sul tavolo dei pm di Napoli, raccontano sei mesi di indagine giornalistica, circa 900 ore di filmati, di quelli fatti grazie a un attore principale: l'ex boss della camorra Nunzio ...