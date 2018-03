Filippo Ganna d' oro nell' inseguimento individuale con il record italiano

Filippo Ganna - locomotiva d’oro! CAMPIONE DEL MONDO dell’inseguimento individuale. Sei nel mito! : Una locomotiva azzurra sbanca il velodromo di Apeldoorn. Filippo Ganna si riprende il trono abbandonato lo scorso anno e si laurea CAMPIONE del MONDO dell’inseguimento individuale nella rassegna iridata di ciclismo su pista. Sconfitto, come nella finale degli ultimi Europei, il portoghese Ivo Oliveira. Il piemontese festeggia così il secondo oro dopo quello del 2016, che va ad aggiungersi all’argento del 2017 ed ai due bronzi vinti ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l'oro inseguimento. Programma - orario d'inizio e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 2 MARZO: 20.00 , circa, Finale ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna super in finale. Elisa Balsamo da podio nell’omnium : Terza giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in Olanda, in quel di Apeldoorn. Si è cominciato come di consueto con la sessione pomeridiana, che è un preludio a quella serale che assegnerà le medaglie (quattro titoli in palio oggi). Nell’inseguimento individuale al maschile si conferma al top a livello internazionale Filippo Ganna: l’azzurro, primo due anni fa e secondo nella scorsa stagione, ha strappato ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna certezza assoluta! E’ in finale per l’oro nell’inseguimento individuale : Filippo Ganna è in finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Per l’azzurro si tratta della terza medaglia consecutiva in una rassegna iridata dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017, senza dimenticare i bronzi conquistati con l’Italia nell’inseguimento a squadre nell’edizione in corso ed in quella del 2017. A ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Che partenza per Elisa Balsamo nell’Omnium : seconda nello scratch! E’ il giorno di Filippo Ganna : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare (venerdì 2 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo l’incetta di medaglie (addirittura tre) arrivata ieri, gli azzurri vogliono andare a caccia di altri successi. Per il Bel Paese in pista due assi nella manica: Elisa Balsamo nell’omnium, che ha in programma due prove nella sessione pomeridiana e due in quella serale, e Filippo Ganna ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : il giorno di Filippo Ganna. Elisa Balsamo all’attacco nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare (venerdì 2 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo l’incetta di medaglie (addirittura tre) arrivata ieri, gli azzurri vogliono andare a caccia di altri successi. Per il Bel Paese in pista due assi nella manica: Elisa Balsamo nell’omnium, che ha in programma due prove nella sessione pomeridiana e due in quella serale, e Filippo Ganna ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna a caccia del secondo titolo iridato nell’inseguimento individuale : I Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) inzieranno mercoledì e tra le punte più importanti della nazionale italiana troviamo Filippo Ganna. Il 21enne piemontese, oltre ad essere un componente fondamentale del quartetto azzurro, è anche tra i migliori interpreti al Mondo nell’inseguimento individuale, dove punterà alla medaglia d’oro. Un’impresa che, nonostante la sua giovanissima età, è già riuscito a realizzare. Infatti ai ...

Ciclismo : Elia Viviani brilla in Australia - bene Giacomo Nizzolo e Filippo Ganna a San Juan : Con Vuelta a San Juan e Tour Down Under ormai in archivio, possiamo provare a trarre un primo bilancio per quanto visto fino ad ora da parte dei corridori italiani impegnati nel primo scorcio della stagione. Partiamo proprio dall’Australia, dove è stata inaugurato il World Tour 2018. Fari ed entusiasmi puntati su Elia Viviani, che nell’inverno ha lasciato il Team Sky per passare alla QuickStep-Floors, che ha perso Marcel Kittel ...

Vuelta a San Juan 2018 - Filippo Ganna : “Tappa difficile - la squadra mi ha aiutato. Mi godo il giorno di riposo da leader” : Filippo Ganna si riconferma leader per il secondo giorno della Vuelta a San Juan e subito dopo aver tagliato il traguardo di Villa San Agustin ha espresso le proprie sensazioni sulla tappa appena conclusa e su come stia affrontando questa corsa: Tappa difficile, quella di oggi, per fortuna la squadra mi ha aiutato alla grande quando si sono aperti i ventagli: Oliviero (Troia, ndr) e gli altri sono stati davvero impeccabili. Sono rimasto ...

Ciclismo - Filippo Ganna : 'Ai Mondiali per rivincere l'oro! Ho perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!' : sono entrato in un mondo del tutto nuovo a soli vent'anni. E sono passato pro' avendo nelle gambe una sola corsa a tappe, il Tour de l'Avenir. Questo mi ha penalizzato. Ma mi ha costretto a imparare ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Ai Mondiali per rivincere l’oro! Ho perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!” : Filippo Ganna è balzato al comando della classifica della Vuelta San Juan dopo il secondo posto ottenuto nella cronometro di ieri. Il 21enne piemontese, una delle più grandi promesse del Ciclismo italiano, è alla sua seconda stagione da professionista e ha già vinto il Mondiale nell’inseguimento su pista. L’italiano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche delle differenze tra la passata stagione e ...

Vuelta a San Juan 2018 : Ryan Mullen vince la crono - Filippo Ganna nuovo leader della generale : Festa a due nella terza tappa della Vuelta a San Juan 2018: l’irlandese Ryan Mullen che ha ottenuto il successo di tappa e l’italiano Filippo Ganna (UAE Emirates) che invece ha conquistato la prima posizione della classifica generale. Mullen, giovane portacolori della Trek-Segafredo e campione nazionale irlandese contro il tempo, ha fatto segnare il tempo di 17’43” sui 14,4 chilometri della prova con partenza e arrivo a ...