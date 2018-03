FIFA | due giocatrici della Juve Women candidate alla formazione dell' anno

Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per corruzione : Un tribunale di New York ha condannato due importanti ex dirigenti sudAmericani della FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, per il loro ruolo in una rete di corruzione andata avanti per anni e che ha coinvolto decine di persone The post Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per corruzione appeared first on Il Post.