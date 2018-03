Festa della donna | open day dedicato ai fibromi uterini

Elena e Lila : il ritorno della 'zingara' Cloris Brosca sul palco del Teatro Boni in occasione della Festa della donna : Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 17.30 . Per informazioni: www.TeatroBoni.it 334.1615504 0763.733174

Festa della donna regalare tablet e smartwatch : Se non sapete cosa regalare per la Festa della donna ? Ecco alcuni suggerimenti per rendere felice la vostra donna con un regalo High Tech.

8 marzo 2018 a Bologna - tutte le iniziative per la Festa della Donna organizzate in città : ...verrà dato spazio all'arte presso il Centro Interculturale Zonarelli alle 18 con l'inaugurazione della mostra foto- ritratto «Feeling the empowerment» in collaborazione con le associazioni Mondo ...

Festa Juve : è la prima finalista della Coppa Italia : La Torino bianconera si assicura la prima finale della stagione. La Juventus ha infatti battuto l’Atalanta 1-0. La squadra di Allegri

IX edizione "Libri come Festa del libro e della lettura" - tema la "Felicità" : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli. come lo scorso anno Libri come inizia con un'originale inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma: in 10 ...

Auditorium - Libri come. Alla Festa del libro in cerca della Felicità : In calendario ci sono anche appuntamenti dedicati alle scuole, mostre e spettacoli. L'evento, che in nove anni ha registrato la partecipazione di trecentomila persone, è stato è stato presentato dal ...

20 idee regalo da comprare su Amazon per stupire il tuo papà nel giorno della sua Festa : Colori di tono e stili di accompagnamento provenienti da tutto il mondo, potente suono e funzioni utili per esercitarsi come Metronomo e Duo mode. 61 tasti per un totale di 120 colori suoni con ...

"Bella da vivere" : Cervia celebra la Festa della Donna con un ricco calendario di iniziative : ... un ricco cartellone di iniziative per ricordare la Festa dell'8 marzo e per creare occasioni di incontro, scambio e riflessione, con spettacoli, mostre, film, feste, dibattiti. Le maniFestazioni ...

Il tweet della Polizia sugli osservatori di Amnesty International alla maniFestazione dell’ANPI : Ha detto di essersi “sentita tutelata”, anche se lo scopo dell'operazione era controllare le eventuali violenze delle forze dell'ordine The post Il tweet della Polizia sugli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI appeared first on Il Post.

Con Trenitalia a più maniFestazioni della Biennale di Venezia : In virtù dell'intesa, sono previste appunto agevolazioni per i viaggiatori che raggiungeranno in treno la Laguna per assistere agli spettacoli dei Festival o per visitare "Freespace", la 16 esima ...

Con Trenitalia a più maniFestazioni della Biennale di Venezia : In virtù dell'intesa, sono previste appunto agevolazioni per i viaggiatori che raggiungeranno in treno la Laguna per assistere agli spettacoli dei Festival o per visitare "Freespace", la 16 esima ...

Muore Folco Quilici - il ricordo dalla Festa della Marineria : La Spezia - E' morto a 87 anni lo storico documentarista Folco Quilici. Nel 2011 passò dalla Spezia per la Festa della Marinera e intervistato da Matteo Canile disse: "Mi sembra estremamente ...

La voce della Politica Civica Popolare : maniFestazione a Senise con Angelo Rosella : Nell'economia reale del Mezzogiorno ci sono punti di forza straordinariamente vivi su cui basare una nuova progettualità. Non solo agricoltura e turismo, ma anche portualità, logistica, industria ...

8 marzo - Festa della Donna 2018 : le proposte benessere dei centri QC Terme : Se pensiamo alla Donna, la immaginiamo indaffarata, la ricordiamo comperare regali e metterci in ciascuno il cuore, tenere a mente i gusti delle persone e d’improvviso, sorprenderle. Le donne raccolgono amore e lo trasformano in vita. Donne che fanno la spesa, che rincasano dal lavoro, preparano la cena, addormentano i figli, misurano la febbre, danno un bacio sulla fronte, infondono coraggio, curano le ferite, anche quelle del ...