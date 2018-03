Facebook Messenger al lavoro su Broadcast Composer | strumento self service per le PMI

Facebook : non solo e-sport. Su Messenger - migliorano le chat con le aziende : ... la comunicazione di Patrick Chapman, responsabile degli accordi del social per quel che concerne il gaming e gli e-sport, secondo il quale il social sta allestendo un ecosistema di e-sport per ...

Come andare offline su Facebook Messenger : I nostri amici di Facebook possono vedere quando siamo online su Messenger molto facilmente. Infatti noi risultiamo online nel momento in cui utilizziamo il social network, su PC, Android e iOS. Quindi se siamo stufi di essere spiati costantemente da persone indesiderate, possiamo facilmente disattivare tale opzione. Vediamo insieme Come fare. Alcune considerazioni Il metodo che andremo ad utilizzare in questa guida ci permette di scomparire ...

Facebook porta i servizi di assistenza clienti su Messenger : Facebook sta portando i servizi di assistenza clienti sulla sua piattaforma Messenger. La compagnia di Mark Zuckerberg sta aggiungendo informazioni di contatto nelle chat coi clienti, così da rendere possibili risposte rapide ed un set-up più semplice per la sua piattaforma di messaggistica. L'articolo Facebook porta i servizi di assistenza clienti su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed - intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo : Arrivano in giornata piccole ma interessanti novità in casa Facebook: il social network di Mark Zuckerberg sta iniziando a supportare i post in 3D nel Feed col contributo di partner importanti, mentre in Messenger arriva un nuovo e semplice modo per iniziare le chiamate di gruppo. Scopriamole insieme. L'articolo Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed, intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo è stato ...

Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger : Facebook lancia una nuova funzione, chiamata liste, per creare degli elenchi legati a qualsiasi cosa, da condividere con gli amici. E proprio alla vigilia di San Valentino lancia una chat speciale su Messenger dedicata agli innamorati. L'articolo Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come recuperare messaggi cancellati Facebook Messenger : In passato abbiamo archiviato delle conversazioni in Facebook Messenger e ora vogliamo recuperarle? Non c’è nulla di più semplice! Per recuperare i messaggi cancellati da Facebook Messenger possiamo sfruttare dei metodi differenti. Inoltre possiamo recuperare le chat archiviate utilizzando sia il nostro computer che il nostro smartphone o tablet. Indice Da PC Da Smartphone e Tablet (Android e iOS) Procedura per PC Per riottenere i nostri ...

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Come cancellare messaggi Facebook Messenger : Volete cancellare le conversazioni da Facebook Messenger ma state incontrando difficoltà nel farlo? Non temete, anche se può sembrare un’operazione banale, si tratta di un argomento molto cercato in rete. Questo è dovuto al fatto che rispetto ad altre applicazioni di messaggistica il metodo è leggermente diverso. Se utilizzate molto questa app per comunicare con Android o iOS, può capitare di voler fare un po’ di pulizia e voler ...

Giocare a Uno su Facebook Messenger : Su Facebook Messenger arriva anche Uno come Instant Game. Giocare a Uno via chat: dopo il Tetris, un nuovo gioco su Facebook Messenger. Ecco come sbloccarlo Gioco Uno su Facebook Messenger Grandi novità per tutti gli utenti che sono abituati ad usare Facebook Messenger non solo come chat, ma anche come piattaforma di gioco online. Poche ore […]

Il gioco UNO è disponibile sulla piattaforma di gaming di Facebook Messenger : I fan di UNO, popolare gioco di carte di Mattel Inc., saranno felici di sapere che a partire da ieri, 30 gennaio, il gioco è disponibile sulla piattaforma Facebook Messenger. Sarà un adattamento preciso della classica controparte cartacea, con alcune novità. Ci saranno due modalità di gioco: classica ed a squadre, oltre alla possibilità di giocare secondo regole personalizzate. L'articolo Il gioco UNO è disponibile sulla piattaforma di gaming ...

"Bambini indifesi - chiudete Messenger Kids". L'appello di medici - genitori e avvocati a Facebook : Una lettera raccoglie decine di associazioni, educatori e legali che chiedono a Menlo Park di annullare il progetto di una versione per gli under 13: "È un...