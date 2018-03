F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le prime risposte. Chi è davanti tra Ferrari - Mercedes e Red Bull? : La prima serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Una quattro giorni nella quale è stato il maltempo ad essere il vero protagonista. E’ difficile, dunque, tracciare un’ipotetica griglia di partenza per quanto è emerso nella quattro giorni catalana. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche quest’anno, sarà la macchina da battere. Lo ha ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : Stroll - "Williams - molto è cambiato" : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quarta giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 01:17:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

F1 - Test Barcellona 2018 : ottima Mercedes. Lewis Hamilton : “Ora la competizione…” : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di Test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i Test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato ...

Test Barcellona - vola Hamilton : Il quattro volte campione del mondo aveva gia' una prima volta migliorato il tempo ottenuto dal belga, prestazione poi cancellata per aver saltato la chicane, per poi abbassarlo nuovamente fermandosi ...

Formula 1 : super Hamilton nell'ultima giornata di Test a Barcellona : Il campione del mondo ha fatto registrare il miglior tempo della settimana, seconda la McLaren di Vandoorne. La Ferrari di Vettel chiude terza

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...

Barcellona - conclusi i Test a Montmelò : Hamilton chiude con il miglior tempo : La bandiera a scacchi ha chiuso alle 18 l'ultima delle quattro giornate di test invernali pre-campionato della Formula 1 sul circuito catalano di Montmelò. Nove ore no stop, senza pausa pranzo, per ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

