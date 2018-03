Esperto dell' ONU | la Svizzera deve fare di più contro il denaro sporco

Esperto di risorse umane in Svizzera. “Qui grande qualità della vita. Eppure pensavo che non avrei mai lasciato la Sicilia” : A sentirlo parlare penseresti che ha almeno il doppio della sua età. Invece Antonio Calcò Labruzzo, palermitano di nascita, di anni ne ha solo 35, ma di chilometri macinati ne ha già alle spalle parecchi. “Subito dopo il liceo sono partito per Milano per studiare Economia alla Bocconi – racconta a ilfattoquotidiano.it -, e pensare che da ragazzino ero uno di quelli che pensava che non avrebbe mai lasciato la Sicilia”. Già prima di terminare ...

Silvio Berlusconi - il vento da nord che fa trionfare il centrodestra : l'analisi dell'Esperto sulla regione rossa : A sei giorni dalla data del voto, l'avanzata del centrodestra è lanciata inesorabile verso la soglia fatidica della maggioranza al Senato e alla Camera. Già gli ultimi sondaggi pubblicati prima della ...

Come lavare i denti nel modo giusto : il metodo più efficace dell'Esperto : Una delle abitudini più diffuse quando si lavano i denti sarebbe invece un errore madornale che alcuni esperti sconsigliano. Sui canali social della Bbc è scoppiato un enorme dibattito sul metodo più corretto per l'igiene orale. Le tecniche suggerite sono le più disparate. C'è chi bagna lo spazzolin

Terremoto Reggio Calabria e Messina - l’Esperto INGV : “troppi hanno dimenticato la pericolosità della zona - il rischio aumenta in modo enorme” : Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 che alle 03:16 di stanotte ha svegliato decine di migliaia di persone tra Messina, Reggio Calabria e le due Province, stamattina il sismologo dell’INGV Alessandro Amato ha spiegato che “è stato un sisma su una faglia diretta (con componente trascorrente) coerente con le conoscenze sulla regione. La Calabria è una regione a elevatissima pericolosità, in ragione delle importanti sequenze storiche ...

Food waste - l’allarme dell’Esperto : “Nella top list dello spreco c’è proprio ciò che manca ai nostri figli” : “Alcuni determinanti di salute dipendono dalla qualità dell’alimentazione: si dice che siamo quello che mangiamo ma in realtà mangiamo anche per quello che siamo dal punto di vista culturale e della conoscenza e, paradossalmente, se guardiamo i dati vediamo, in maniera anche provocatoria, che noi adulti sprechiamo quei cibi che mediamente mancano ai nostri figli affetti da un problema molto grave in Italia che è l’obesità ...

Esperto : l'Occidente ostacolerà la normalizzazione delle relazioni Cina-Vaticano - : "Il riavvicinamento tra Cina e Vaticano è necessario, non ci saranno danni alle comunità cattoliche in Cina. Di fatto, la nomina dei vescovi è già stata revocata e non ci sono ostacoli per rimuovere ...

Sei Nazioni 2018 - il XV titolare dell’Irlanda per la sfida all’Italia. La formazione titolare dei Verdi - gruppo Esperto : Joe Schmidt, CT dell’Irlanda di rugby, ha ufficializzato il XV titolare con il quale affronterà l’Italia nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018. I Verdi sfideranno gli azzurri nella bolgia dell’Aviva Stadium di Dublino, a caccia della seconda vittoria nel torneo dopo quella ottenuta in Francia. I ragazzi di Conor O’Shea, invece, vogliono riscattare la batosta subita contro l’Inghilterra ...

Esperto cinese parla della dottrina nucleare USA - : La strategia nucleare statunitense, pubblicata dal Pentagono, aumenta la potenziale minaccia nei confronti di altri paesi, ha detto a Sputnik il vicedirettore del Centro per lo studio dell'Iran presso ...

"I siti dei partiti? Un colabrodoIpotesi attacco politico a Renzi"L'analisi dell'Esperto sul blitz hacker : Michele Onorato, Security Office Manager di Hitachi Systems CBT e massimo esperto di cybersecurity, analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it gli aspetti legati all'attacco hacker al Pd di Firenze con la pubblicazione online dei dati riservati degli iscritti, compresi quelli dell'ex premier Matteo Renzi Segui su affaritaliani.it

L'Esperto. Braccialetto o smartphone - quello che conta è il rispetto della Privacy : PROFESSOR MARAZZA, docente di diritto del lavoro all'Università Luiss Guido Carli, se Amazon volesse far indossare il Braccialetto delle polemiche ai suoi dipendenti, potrebbe? La risposta non è così ...

Opinione dell'Esperto : le controversie ai negoziati di Sochi sulla Siria sono naturali - : Per quanto riguarda la crisi Siriana, a questi negoziati si deciderà il destino del paese, si discute del suo futuro, della sua sovranità, dell'integrità territoriale. Ci sono molti dettagli che sono ...

E-cig - l’Esperto : “Il 95% meno dannose delle sigarette tradizionali” : Le sigarette elettroniche sono del 95% meno dannose delle sigarette tradizionali e il vero dramma legato al mondo del fumo, sono gli 80mila morti l’anno causati dalle sigarette tradizionali. Lo sostiene Fabio Beatrice, Professore all’Università di Torino e Direttore della S.C. di Otorinolaringoiatria e del Centro Antifumo dell’Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino sullo studio condotto dalla New York University, secondo cui le ...

Tumori - test del sangue per diagnosi precoce di 8 tipi : il parere dell’Esperto : “L’ipotesi fatta dai ricercatori, relativa all’utilizzo di questo test per forme tumorali per le quali oggi non esiste un test di screening adeguato (ovaio, fegato, stomaco, pancreas, esofago), è molto interessante, ma dovrà necessariamente essere prima valutata in futuri studi appositamente disegnati”. Così Stefania Gori, presidente dell’Aiom (Associazione italiana oncologia medica), commenta ...

Esperto : l'UE vuole la fine dell'industria baltica - : Secondo lui, non ci sono possibilità di sviluppo nelle condizioni di appartenenza della Lettonia all'UE e nessun legame con l'economia europea. "L'Unione Europea, e in particolare per la Germania, ...