Ema | Berlusconi nel Ppe è irrilevante

ANTONIO TAJANI/ Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi : Salvini - "Nessun problEma" : ANTONIO TAJANI, chi è il candidato premier di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha scelto il presidente del Parlamento Europeo, che nel 2014 ha rinunciato a 468 mila euro(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Berlusconi candida Galliani alle elezioni : i 5 Stelle rispondono con ZEman : A questa mossa di Forza Italia, il Movimento 5 Stelle risponde con un altro popolare personaggio del mondo del calcio: Zdenek Zeman . Mercoledì prossimo a Pescara l'allenatore boemo ex Roma, Lazio e ...

ELEZIONI 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - "niente Larghe Intese". Attacchi a D'AlEma e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd, Centrodestra. Renzi con Berlusconi, 'no alleanza'.

Ema : Sala - Berlusconi si astenga da facili battute - serve rispetto : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – “Prego il Presidente di Forza Italia di astenersi da facili battute su Ema, per rispetto di chi ha dato e sta dando l’anima su questa partita”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un tweet. Stamattina, in Assolombarda, Silvio Berlusconi ha detto che una volta al Governo riuscirà a portare l’agenzia del farmaco a Milano, rivendicando di aver vinto in Europa “tante ...

Elezioni : D’AlEma - Renzi ammicca a Berlusconi : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Renzi ammicca a Berlusconi, in un’ottica in cui Berlusconi si separa dalla Lega, ma la sua è una visione di cortissimo respiro”. Lo dice Massimo D’Alema ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. L'articolo Elezioni: D’Alema, Renzi ammicca a Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi - Fazio gli chiede del fascismo : la lezione definitiva - qual è il vero problEma in Italia : Ma c'è davvero un ritorno del fascismo in Italia? Alla surreale domanda di Fabio Fazio ha risposto Silvio Berlusconi, ospite a Che tempo che fa. Sul tema il Cav mette una parola a dir poco definitiva: ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Berlusconi-show sul tEma elezioni (18 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:19:00 GMT)

Monitoraggio Mediamonitor.it : Silvio Berlusconi il più citato sui media a febbraio grazie al tEma dell'immigrazione : Tra i capipartito dei principali schieramenti politici, Silvio Berlusconi è quello che tra il 5 e il 15 febbraio ha dominato più di altri i media italiani, raccogliendo 10.557 menzioni, il 9,4% delle quali legate al tema dell'immigrazione. Matteo Renzi è secondo, anche se di poco, con 10.375 citazioni e si distingue per essere il leader di partito che ha trattato in modo più aperto il tema (117 ricorrenze) di un ...

Elezioni - Renzi : “Grasso? Su tetto stipendi prende in giro. È del partito di D’AlEma - migliore amico di Berlusconi e Salvini” : “Pietro Grasso vuole reintrodurre il tetto di 240mila euro per gli stipendi? Credo che ci stia prendendo in giro, perché quel tetto lo abbiamo messo noi, tanto che si chiama inizialmente ‘tetto Renzi'”. Così a Otto e Mezzo (La7) il segretario del Pd, Matteo Renzi, risponde sulla proposta di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, di reintrodurre il tetto degli stipendi per i funzionari e le alte cariche del Senato. ...

Di Battista : "Se votano di nuovo Berlusconi - il problEma sono gli italiani" : "Io dissi una cosa, la rispettom non come Renzi che disse che avrebbe lasciato la politica dopo il referendum e invece sta ancora là". Lo ha detto Alessandro Di Battista a Fabio Fazio, nel corso di...

Di Battista : se votano di nuovo Berlusconi problEma sono italiani : Roma, 11 feb. , askanews, 'Queste sono le mie idee, in questi 5 anni ho combattuto la corruzione e ho fatto denunce importanti, ciononostante è troppo comodo prendersela solo coi politici, gli ...

La Lega davanti a Forza Italia? Niente governo di larghe intese La matEmatica fa trEmare Berlusconi : Elezioni 2018. La matematica non è un'opinione. Assolutamente no. E questo lo sanno benissimo sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una formula matematica realizzata da uno dei massimi esponenti leghisti che dimostra inequivocabile... Segui su affaritaliani.it