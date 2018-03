Elsa di Frozen lesbica? Salvini e Meloni contro la Disney

Salvini : "Elsa di Frozen lesbica? Il mondo al contrario..." : Ha scatenato una bufera la possibilità che la Disney decida di far fare coming out a Elsa, personaggio principale di Frozen. La principessa potrebbe diventare lesbica, lasciando intendere dalla casa ...

Elsa di Frozen lesbica? La sceneggiatrice : “Ne stiamo parlando”. Matteo Salvini : “Sono preoccupato” : Elsa, la bionda e bellissima protagonista di Frozen, potrebbe innamorarsi di una donna. A spiegarlo all’Huffington Post è Jennifer Lee, la sceneggiatrice: “stiamo affrontando il tema, ne stiamo parlando e siamo consapevoli di tutti questi aspetti. Sarà la stessa Elsa a dirmi dove condurla“. Il tema dell’omosessualità è stato già al centro del popolare cartone: nel 2013, anno di uscita del primo film della saga Disney, la ...

L'ultima battaglia di Salvini : "Elsa di Frozen non deve diventare lesbica" : Durante un comizio elettorale a Roma, il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro l'idea della Disney di dare una fidanzata alla protagonista Elsa nel sequel di "Frozen - Il regno di ghiaccio". "Ognuno fa quello che vuole - ha spiegato Salvini rivolgendosi ai militanti riuniti all'Atlantico Live - ma non avete l'impressione che ci stiano preparando un mondo al contrario?".

Elezioni - Salvini : “Elsa lesbica in Frozen? Preparano mondo al contrario. Voglio intervenire prima” : “Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e Anna (il cartone animato di Frozen ndr) e una responsabile Disney ha detto che stanno valutando se Elsa potrà diventare gay: ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno preparando ad un mondo al contrario in cui ha più diritto l’immigrato rispetto all’italiano o in alcune scuole dicono che non c’e’ differenza tra maschio e femmina; alcuni insegnanti deliranti mettono i ...

Elsa di Frozen? Disney pensa di farla diventare lesbica : Sarà anche solo una voce, ma intanto se ne parla. La Disney, che ha in programma un sequel per il suo cartone animato Frozen, starebbe pensando a una svolta per la principessa Elsa, che ne è la ...

Frozen 2 - Elsa potrebbe essere lesbica : Frozen 2, Elsa potrebbe essere lesbica Lo scrive il New York Post, riprendendo le dichiarazioni della regista e sceneggiatrice Jennifer Lee: le tematiche LGBT erano già presenti nel film e ora forse ...

Storia omosex nel sequel di "Frozen"? Elsa potrebbe avere una fidanzata : C'è grande curiosità intorno al secondo capitolo di "Frozen", atteso nelle sale tra novembre e dicembre 2019, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni della regista Jennifer Lee, che in...

«Frozen 2» : e se Elsa si innamorasse di una donna? : Due donne che si amano e che Walt Disney racconta senza la minima esitazione, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Impossibile, direte. Eppure è già successo. In Alla ricerca di Dory, all’interno del Parco Oceanografico dove la pesciolina cercava la propria strada, le mamme che portavano avanti il passeggino erano due. Capelli corti, cappotti leggeri, sinergia palpitante. Un piccolo cameo che scosse l’animo di alcuni e ...

Elsa potrebbe avere una fidanzata nel seguito di Frozen? : Frozen non è solo uno dei film d’animazione più di successo di casa Disney, il cui sequel è attesissimo per la fine del 2019. È anche una delle pellicole che più ha fatto parlare di sé negli ultimi anni, scatenando fenomeni di costume e anche qualche dibattito interessante soprattutto riguardo ai temi lgbt. Secondo molti, infatti, il personaggio chiave di Elsa, la regina dai poteri legati al ghiaccio, avrebbe in sé parecchie allusioni ...