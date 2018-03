elezioni voto 4 marzo calcio sport

Speciale elezioni 2018 L'Italia al voto : come reagiranno i mercati? : Puntata Speciale dedicata alle Elezioni politiche italiane. Le preaperture e le aperture di Piazza Affari e delle principali Piazze europee, tutte le news e gli impatti sull'economia del voto politico. Insieme ai nostri ospiti. A partire da lunedì 5 alle 8.50. Ricevi aggiornamenti su Elezioni Politiche Lasciaci la tua e-mail:

elezioni - Bersani con Errani : “Voto utile? Il bababu non funziona. M5S? Parliamo con tutti tranne la destra” : “E’ incredibile come il Pd non si renda conto di cosa è successo nel centrosinistra. Non hanno capito, dopo tre turni amministrativi, nei quali è successo l’incredibile, che i voti si ammucchiano ma le persone no. Hanno voluto un proporzionale e lo vendono come un maggioritario. E non hanno capito che ricattare l’elettore inventando il Babau non funziona”. Così Pier Luigi Bersani, riferendosi all’appello del Pd al ...

elezioni - le modalità di voto : Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica 4 marzo si voterà per le Elezioni politiche 2018. Le urne saranno aperte...

elezioni : Berlusconi - Tajani - Milan e nipotino - campagna voto finisce bene : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Sono contento perchè oggi” la campagna elettorale “è finita. Sono arrivato all’ultimo giorno con tante altre circostanze positive: Tajani che ha detto sì; l’undicesimo nipotino che mi è arrivato; il Milan che si è qualificato per la finale della Coppa Italia. Quindi questa mattina, quando mi sono alzato e guardato nello specchio, mi sono rivolto un grande sorriso”. Così Silvio ...

elezioni : Meloni - mai più alleanze se post voto ci sarà inciucio : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Mai più alleanze se dopo il voto ci sarà l’inciucio”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di #Italia18 sul Corriere della Sera online. L'articolo Elezioni: Meloni, mai più alleanze se post voto ci sarà inciucio sembra essere il primo su Meteo Web.

elezioni - Verdini : “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera - deve risorgere il Nazareno” : “Voto Berlusconi e voto Renzi, perché voglio un governo delle larghe intese, perché solo così si può salvare i Paese. deve risorgere il Nazareno“. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni, Verdini: “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera, deve risorgere il Nazareno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

elezioni – La guida per un voto consapevole : 146 tra indagati - condannati - prescritti (vince il centrodestra). 39 voltagabbana (vince il centrosinistra). Eccoli divisi per nome e per regione : Un sistema elettorale come il Rosatellum in cui si sceglie un candidato o un partito e si finisce per favorire qualcuno o qualcosa che non si immagina neanche, deve spingere l’elettore ad imbracciare l’unica arma: un voto consapevole. Così ilfattoquotidiano.it ha analizzato le storie e le biografie di tutti i candidati sia nei collegi uninominali sia nei listini bloccati del proporzionale. Ne sono venuti fuori 273 che, per motivi diversi, ...

elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Centrodestra : Berlusconi - "Tajani nostro candidato. Vecchiette al voto!" : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini COME Ministro Economia Governo M5s.

elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Centrodestra : Berlusconi - “Tajani nostro candidato. Vecchiette al voto!” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini COME Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:02:00 GMT)

elezioni : Verdini - voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “voto Berlusconi e voto Renzi, perchè voglio un governo delle larghe intese, perchè solo così si può salvare i Paese. Deve risorgere il Nazareno”. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo ‘Piazzapulita’, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni: Verdini, voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno sembra essere il primo su Meteo Web.

elezioni : Renzi - meglio voto utile che rimpianto inutile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “meglio un voto utile che un rimpianto inutile. Tutti quelli che dicevano che Obama e Trump erano la stessa cosa ora vedono che non è così”. Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di ‘R 101’. L'articolo Elezioni: Renzi, meglio voto utile che rimpianto inutile sembra essere il primo su Meteo Web.

elezioni 2018 - come si vota/ Centrodestra : Berlusconi “vecchiette al voto” - Salvini “nostre radici cristiane” : Elezioni 2018, come si vota il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini come Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:00:00 GMT)

elezioni - le iniziative delle aziende tech per facilitare il voto : Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images In occasione del voto di domenica 4 marzo, si moltiplicano le iniziative delle aziende per facilitare gli elettori, non solo dal punto di vista logistico. Per i cittadini di Roma e Milano, Uber mette a disposizione due corse promozionali per amici o familiari che hanno difficoltà a raggiungere le urne autonomamente. Il servizio sarà attivo a partire dalle 7 fino alle 23 di domenica 4 marzo, in ...