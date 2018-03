Elezioni | Verdini | “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera | deve risorgere il

Elezioni : Verdini - voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “voto Berlusconi e voto Renzi, perchè voglio un governo delle larghe intese, perchè solo così si può salvare i Paese. Deve risorgere il Nazareno”. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo ‘Piazzapulita’, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni: Verdini, voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Bersani - Rosatellum? Verdini ha venduto Colosseo a Rosato… : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – "Verdini e Calderoli sanno fare i conti meglio di Rosato e gli hanno venduto il Colosseo, questa è una legge che favorisce il centrodestra". Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca su Rai3.

Elezioni - Verdini e Renzi verso l’accordo. In cambio del sostegno - seggi sicuri per Ala. Barani : “Ho arretrati da incassare” : Dopo aver sostenuto il governo Renzi tradendo il proprio padrino politico, Denis Verdini sta lavorando per costruire un’alleanza con il Pd in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. La notizia è stata anticipata sabato al Corriere Fiorentino e a quanto risulta al ilfattoquotidiano.it la prossima settimana sarà decisiva per stabilire modi e tempi dell’intesa. I dem non parlano, gli uomini di Beatrice LoRenzin aprono, mentre sono critici i ...