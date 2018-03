Elezioni | sul palco M5S Casaleggio | Grillo e Di Battista | “Votare il Pd è votare

L'ombra delle Elezioni sull'Unione italiana spaccata : Difficile rimarginare la frattura creatasi nell'Assemblea di Fiume. Polemiche anche sulla gestione dei fondi dell'UpT

La verità sul pessimismo nel Pd Sfida tra Centrodestra e 5 Stelle? Elezioni - ecco gli ultimissimi feeling : Su Affaritaliani.it i feeling sulle Elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui fino alla chiusura delle urne, prevista per domenica 4 marzo alle ore 23

Enrico Mentana sulle Elezioni : 'Chi governa viene sempre punito. Dunque il Pd e Gentiloni...' : 'Chi ha governato è sempre stato punito'. Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , illustra il suo diario elettorale e di fatto affonda il Pd con una sua profezia nera. E ...

Bannon in Italia - la profezia sulle Elezioni : 'Ecco chi vincerà. Immigrati? Ecco qual è il vostro problema' : 'Le elezioni Italiane segneranno il percorso europeo'. Steve Bannon , l'ex 'anima nera' del presidente americano Donald Trump , stratega della sua ascesa e guru della cosiddetta alt-right a stelle e ...

Elezioni italiane - come incideranno i risultati sui mercati : Se da un lato l'industria non ha goduto di una politica accomodante, dall'altra non c'è stato nemmeno un freno. Il cambiamento verso una politica che promette tagli alle tasse, ampie garanzie sul ...

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

'Elezioni - Annamaria Parente : la mia campagna tutta sul territorio' - Romait - : ... quella sulle pari opportunità: ho aderito al manifesto 'Dissenso Comune' sottoscritto da oltre 100 donne dello spettacoli e chiederò l'adesione di tutta la classe politica'. Ultimo appuntamento ...

Elezioni 2018 tra gag e parodie - i video sul web - : Da inizio anno i maggiori leader del Paese hanno prodotto insieme oltre 15500 post. E sui social spesso la politica diventa anche fonte primaria di ironia e satira. LO SPECIALE Elezioni

Elezioni - sulla scheda un tagliando anti-frode : Le disposizioni quest'anno prevedono che sia il presidente, non l'elettore, a inserire materialmente nell'urna la scheda

Elezioni : LeU - vigilare sulle operazioni di voto all'estero : A poche ore dalla chiusura delle urne nei Consolati italiani sparsi nel mondo, si moltiplicano in maniera preoccupante le notizie riguardanti gravi malfunzionamenti del sistema di voto. Numerosi connazionali in Argentina lamentano di aver ricevuto le schede con enorme ...

Elezioni - a che ora i risultati? Il sondaggista Masia : "Alle 2 per il Senato - alle 5 per la Camera" : I risultati delle Elezioni di domenica 4 marzo? "Per il Senato entro le 2 del mattino e per la Camera intorno alle 5". A dirlo è il sondaggista Fabrizio Masia, volto noto ai telespettatori del TgLa7, ospite della...

Elezioni - come si vota il 4 marzo? Il tutorial ufficiale sulle modalità di voto per le Elezioni politiche 2018 : Ci siamo quasi: domenica 4 marzo si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Nello stesso giorno si svolgeranno anche le elezioni del presidente e del consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 di lunedì 5 marzo, ...

Elezioni - il ribaltone nel seggio : croce - segno e candidato - ecco come ti 'fregano' sul voto : Una rivoluzione al seggio, di cui pochi parlano, ma che secondo gli esperti potrebbe avere conseguenze 'non inconsistenti'. La presenza dei nomi e cognomi dei candidati proporzionali sulle schede ...

Elezioni 2018 - sulla scheda elettorale arriva il tagliando antifrode - : La novità è prevista dal Rosatellum: si tratta di un'appendice cartacea che ha lo scopo di contrastare il voto di scambio attraverso l'utilizzo di schede precompilate. Sarà il presidente di seggio a ...