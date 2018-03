Elezioni | storie particolari | bene comune

ilsussidiario

: (Quasi) First Lady, tutte le donne dei papabili presidenti - Today_it : (Quasi) First Lady, tutte le donne dei papabili presidenti - mariacattini : #elezioni2018 Gli interessi economici dei candidati ci raccontano molte storie interessanti su queste elezioni.... - eryka_bo : RT @bolognatoday: 'Vota per me': sui muri di via Irnerio le storie dei migranti -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il richiamo alin vista delle imminentipuò apparire come qualcosa di astratto, ma non è così. Alcuni esempi lo dimostrano. GIORGIO VITTADINI(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 05:58:00 GMT)Testori, una gratitudine senza debiti, di G. FrangiQuei talenti senza terra in fuga dall'Africa, di G. Credit