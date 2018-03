Elezioni | solo 375 i candidati trasparenti Nel 2013 erano 900 Riparte il Futuro

Elezioni : a Moncenisio solo 27 votanti : ANSA, - ROMA, 2 MAR - E' Moncenisio , Torino, il Comune con meno elettori chiamati al voto domenica prossima. Sono 27 per la Camera e 26 per il Senato. Roma naturalmente è la città con il corpo ...

Elezioni - fuoco amico contro De Girolamo. Mail da dentro Forza Italia invita a votare solo per l’altro candidato : Secondo “complotto” nel giro di venti giorni ai danni di Nunzia De Girolamo. Per essere in lista con Forza Italia aveva anche accettato di correre in terra straniera, visto che il suo nome da capolista a Benevento era sparito. Scattò funesta l’ira dell’ex ministro tornato da Ncd nei ranghi di Fi, nonostante Niccolò Ghedini fosse riuscito in extremis a catapultarla (senza paracadute) in quel di Bologna, non proprio casa ...

Elezioni : Bonino - Imu su redditi alti solo se per taglio tasse lavoro-imprese : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Emma Bonino, su Facebook, precisa la sue idee sul fronte fisco dopo che Matteo Renzi, questa mattina, ha detto che sul taglio dell’Imu e della Tasi sulla prima casa non si torna indietro. “Ricapitoliamo – puntualizza la leader di ‘+Europa’ – Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del ...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

Elezioni : Assolombarda - auspichiamo seconda stagione riforme : Siamo ripartiti, ma non basta e abbiamo la necessità di spingere l'economia: vogliamo fare tanto sul tema della semplificazione e lavoreremo insieme al Governo che verrà'.

Elezioni : Assolombarda - auspichiamo seconda stagione riforme : Milano, 26 feb. (AdnKronos) – Dopo aver sentito le proposte di Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi e oggi, da ultimo, Matteo Renzi, gli imprenditori di Assolombarda sono certi che serva “una seconda stagione di riforme” per il rilancio dell’economia del Paese. Chi si fa portavoce dell’istanza è Carlo Bonomi che la ritiene necessaria perché “purtroppo il nostro Pil è all’1,5% contro la media europea del ...

Elezioni 2018 : proviamo a usare testa - pancia e cuore. Anche solo per un giorno : In questi giorni mi assilla un tema, che sembra scomparso perché macinato dai rumori della campagna elettorale lampo: tutti negano l’esistenza della sinistra e della destra, la fine delle parti e affermano così l’inizio di un “brodo primordiale” che dicono alcuni, porterà al fascismo o a detta di altri al trionfo dei populismi. Slogan incomprensibili e fondati sull’effetto dell’attimo, sulla frase di giornata, sulla promessa più seducente. ...

Elezioni e pensioni - solo promesse a carico dei contribuenti (demagogia o incompetenza?) : Promettere è facile e in tanti cascano nella bufala elettorale che ci saranno più soldi per tanti e meno tasse per tutti. Inoltre le pensioni sono un argomento ad alta...

Tempesta-Corbucci (PD) : III Municipio - Raggi interessata solo alle Elezioni : Tempesta-Corbucci: III Municipio, Raggi VUOLE RIMETTERE LA CAPOCCIONI DOPO CHE E’ STATA SFIDUCIATA DA UN INTERO TERRITORIO Roma – Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci hanno rilasciato... L'articolo Tempesta-Corbucci (PD): III Municipio, Raggi interessata solo alle elezioni su Roma Daily News.

Elezioni - Pizzolante : 'I moderati possono stare solo con la sinistra liberale' : 'La coerenza per noi e' stare a sostegno dell'attuale coalizione di governo contro i populisti e gli estremisti' di Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Sergio Pizzolante, candidato alla Camera nel ...

Elezioni : D'Alema - ripresa è solo per pochi - se non fosse così tutti voterebbero Pd : ... 'Sicuramente sono state fatte cose importanti sul versante dei diritti civili e sarebbe sciocco negarlo' ma dal punto di vista delle politiche economiche 'noi vediamo che cresce l'economia ma cresce ...