Elezioni | Salvini | “Cappotto M5S al sud? Sono sopravvalutati Disposto a perdere il derby

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Elezioni 2018 - fuorionda Salvini-Meloni-Fitto : 'Al Sud vince il M5S' - : Un microfono aperto "ruba" la conversazione dei tre esponenti di centrodestra, che parlano degli scenari elettorali al Tempio di Adriano in attesa di Berlusconi. "L'aria è buona, giù non lo so", dice ...

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : "Movimento 5 Stelle vola" : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: "Movimento 5 Stelle vola". Conversazione su voto 4 marzo.

Elezioni : Renzi - Salvini preoccupato per Pd? Vediamo chi prende più voti : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Vedo Salvini preoccupato per il Pd, mi fa piacere. Io invece sono preoccupato per Salvini. Facciamo così: Vediamo lunedì mattina se ha un voto in più il Pd o la Lega”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Omnibus su La7.“Quello che vorrei dire a Salvini è – prosegue Renzi – ‘continuiamo ad alzare i toni?’ Continuiamo ad esasperare il clima? Io chiamai Meloni per la ...

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Elezioni : Commissione Ue attacca Salvini - i suoi tweet andrebbero cancellati : Un tweet di Matteo Salvini sulla caccia ai migranti dovrebbe essere cancellato "in 24 ore", ha detto la commissaria alla Giustizia, Vera Jourova, durante una conferenza stampa per presentare le raccomandazioni della Commissione su come rispondere al contenuto illegale online. Jourova ha risposto a una domanda su un tweet di Salvini del 18 gennaio su un presunto episodio di cronaca nera a Venezia. A proposito di una bambina che ...

Elezioni - Salvini : “Elsa lesbica in Frozen? Preparano mondo al contrario. Voglio intervenire prima” : “Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e Anna (il cartone animato di Frozen ndr) e una responsabile Disney ha detto che stanno valutando se Elsa potrà diventare gay: ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno preparando ad un mondo al contrario in cui ha più diritto l’immigrato rispetto all’italiano o in alcune scuole dicono che non c’e’ differenza tra maschio e femmina; alcuni insegnanti deliranti mettono i ...

Elezioni : Salvini - numero ministri uguale con Fi ma peso in base ai voti : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “I numeri” dei ministri di Lega e Fi di un ipotetico governo di centrodestra “saranno uguali, ovviamente se prenderà più voti la Lega ci occuperemo di partite più importanti. Ad esempio di agricoltura posso già dire che ci occuperemo noi”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite su Retequattro di ‘Dalla vostra parte’. L'articolo Elezioni: Salvini, numero ...

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Elezioni - gaffe di Cazzola : “Salvini dice fuck news”. Botta e risposta con Borghi (Lega) : “Luigi Di Maio ha detto che Elsa Fornero è stata un ministro competente, ma senza cuore? Io ho scritto una lettera, che Il Foglio gentilmente mi ha pubblicato, chiedendo al presidente della Repubblica di nominare Elsa Fornero senatore a vita“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, che dichiara pubblicamente il suo voto per la lista +Europa di Emma Bonino e attacca il leader della ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Centrodestra : Berlusconi “vecchiette al voto” - Salvini “nostre radici cristiane” : Elezioni 2018, come si vota il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini come Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Elezioni : Commissione Ue attacca Salvini - i suoi tweet andrebbero cancellati : Un tweet di Matteo Salvini sulla caccia ai migranti dovrebbe essere cancellato "in 24 ore", ha detto la commissaria alla Giustizia, Vera Jourova, durante una conferenza stampa per presentare le raccomandazioni della Commissione su come rispondere al contenuto illegale online. Jourova ha risposto a una domanda su un tweet di Salvini del 18 gennaio su un presunto episodio di cronaca nera a Venezia. A proposito di una bambina che ...