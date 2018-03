Elezioni | Renzi | Giuliano ministro M5S? ‘Come si cambia per non morire’

Elezioni : Renzi - flat tax e reddito minimo barzellette - Pd può farcela : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Per il primo posto nel proporzionale le opzioni sono due: arriva primo il Pd o il M5S. Sul primo schieramento in Parlamento poi vanno viste le alchimie delle coalizioni, ma sono convinto che se giochiamo bene le ultime ore il Pd può essere il primo gruppo parlamentare e io, io, lo considero un bene per l’Italia”. Così Matteo Renzi, ospite di Omnibus su La7.“Il nostro messaggio è solido e ...

Elezioni : Di Maio - se vincono altri sarà caos - Pd non sostiene più Renzi : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3.

Elezioni : Di Maio - Giuliano invaghito promesse Renzi - poi ha visto realtà : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "Come quel 40% di italiani che lo avevano votato alle Europee, anche Salvatore Giuliano", il preside che il M5S vorrebbe al ministero dell'Istruzione, "si era invaghito delle promesse di Matteo Renzi, ma poi ha visto che tra quel che diceva Renzi e quel che faceva c'era uno spread enorme". Anche sul fronte scolastico, il segretario dem ed ex premier "aveva promessa una ...

Porta a Porta speciale Elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

SONDAGGI Elezioni POLITICHE 2018/ Il centrosinistra al 30% farebbe salirei Larghe Intese Renzi-Berlusconi : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. centrosinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Elezioni : Verdini - voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "voto Berlusconi e voto Renzi, perchè voglio un governo delle larghe intese, perchè solo così si può salvare i Paese. Deve risorgere il Nazareno". Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo 'Piazzapulita', la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7.

Elezioni : Renzi - vincerà chi ha più parlamentari di tutti : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Chi ha più parlamentari di tutti ha vinto le Elezioni. E' brutto dire così, io sognavo un altro sistema, ma non riapriamo la pagina del referendum". Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rai Parlamento per le Tribune politiche.

Elezioni : Renzi - mi candido al Senato ma non al Cnel : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Il referendum non è passato e io ne ho preso atto, tant'è che mi candido al Senato per dire ai cittadini prendo atto della vostra scelta. Non arrivo ancora al livello di candidarmi al Cnel, ma al Senato della Repubblica sì". Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rai Parlamento per le Tribune politiche.

Elezioni : Renzi - meglio voto utile che rimpianto inutile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "meglio un voto utile che un rimpianto inutile. Tutti quelli che dicevano che Obama e Trump erano la stessa cosa ora vedono che non è così". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di 'R 101'.

Elezioni : Renzi - non sono primarie del Pd - con Gentiloni no rivalità : Roma, 1 mar.(AdnKronos) – "Chi continua a vivere queste Elezioni come primarie interne del Pd", si accorgerà lunedì mattina delle conseguenze di divisioni in questa fase. Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca rispondendo a una domanda sul tweet di ieri di Enrico Letta. "Quelli che continuano a vivere di discussioni interne li lasciamo alla loro occupazione. Tra me e Gentiloni non c'è alcuna rivalità".

Elezioni 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...