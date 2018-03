Elezioni | Meloni | “Votando M5S si preferisce il caos e l’inciucio Principessa lesbica di

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Tajani premier - Meloni “fine coalizione con inciucio”. Agguato contro CasaPound : Elezioni 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo Agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - fuorionda Salvini-Meloni-Fitto : 'Al Sud vince il M5S' - : Un microfono aperto "ruba" la conversazione dei tre esponenti di centrodestra, che parlano degli scenari elettorali al Tempio di Adriano in attesa di Berlusconi. "L'aria è buona, giù non lo so", dice ...

Elezioni : Meloni - mai più alleanze se post voto ci sarà inciucio : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Mai più alleanze se dopo il voto ci sarà l’inciucio”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di #Italia18 sul Corriere della Sera online. L'articolo Elezioni: Meloni, mai più alleanze se post voto ci sarà inciucio sembra essere il primo su Meteo Web.

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : “Movimento 5 Stelle vola” : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: “Movimento 5 Stelle vola”. La conversazione sul voto del 4 marzo “pizzicata” da un operatore di LaPresse(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Elezioni : Rampelli - Fdi - - con Meloni e Orban per cambiare Europa : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Fratelli d'Italia guarda da anni con interesse agli sviluppi del governo ungherese di Fidesz e, specialmente, al premier Viktor Orban, da anni immagina la costruzione di un'...

Elezioni : Della Vedova - Meloni da Orban in linea con centrodestra ostile Ue : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Giorgia Meloni chiude la campagna elettorale con una visita ad Orban, il fautore Della ‘democrazia illiberale’; un leader etnonazionalista, che ha fatto Della xenofobia e dell’antieuropismo un programma di governo. Mi auguro che la leader di Fratelli d’Italia abbia incalzato il premier ungherese chiedendo se, a fronte dell’accesso al mercato unico e ai fondi strutturali che ...

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...

Elezioni : Meloni - senza maggioranza governo ‘settimanale’ e al voto : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’ultima volta che ci hanno detto il governo Gentiloni per fare la legge elettorale, ce lo siamo tenuto per più di un anno, per fare cose che c’entravano poco con la legge elettorale e fare la legge elettorale in scadenza di legislatura in tre giorni. Basta un governo settimanale: ci vuole una settimana per fare una legge elettorale, si metta chi si vuole, ma sette giorni per fare la legge ...

Elezioni - Amnesty : “Italia intrisa d’odio e razzismo. 95% delle frasi xenofobe dal centrodestra”. Salvini in vetta - Meloni 2a : Non passa giorno che un esponente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non pronuncino una frase razzista o discriminatoria su migranti e rifugiati, settore nel quale Matteo Salvini è il leader indiscusso. Ma anche “frasi di disprezzo, degradazione e spersonalizzazione nei confronti delle donne e delle persone omosessuali e transessuali”, per le quali si distingue la formazione politica guidata da Giorgia Meloni. E’ ...

Elezioni : Meloni - Napolitano ha sua idea democrazia - fu per invasione Ungheria : Roma, 22 feb. , AdnKronos, 'Giorgio Napolitano, ricordiamoci, è responsabile della destituzione dell'ultimo governo scelto dai cittadini, del pupazzo dei poteri forti, Mario Monti, che fu proprio un ...