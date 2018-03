Elezioni – La guida per un voto consapevole | 146 tra indagati | condannati | prescritti

Guida alle Elezioni in Lazio : Il presidente uscente del centrosinistra Nicola Zingaretti è dato come favorito, ma a poca distanza da Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle e Stefano Parisi del centrodestra The post Guida alle elezioni in Lazio appeared first on Il Post.

Guida alle elezioni in Lombardia : Perché domenica non ci sono solo le elezioni politiche, e alle regionali si vota con un sistema elettorale molto diverso

Elezioni - candidato Pd : ‘Legge sul salario minimo’. Guidava la coop che pagava gli operai 4 euro e cacciava chi protestava : Se i suoi dipendenti avevano contratti da fame non era colpa sua, ma degli appalti e delle stazioni appaltanti. E anche se la cooperativa da lui diretta pagava i lavoratori 4 euro l’ora, se in certi casi li licenziava in maniera illegittima – come hanno stabilito i magistrati – ora lui rilancia: e promette addirittura di presentare una legge per il salario minimo garantito in caso di elezione a Palazzo Madama. Mauro Laus, ...

Il ruolo - sottovalutato - dei meme nelle Elezioni italiane. Una guida : Non c'è un confine chiaro tra politica e ironia nel mondo di /pol/ , il forum dove si danno appuntamento gli estremisti di destra, veri o presunti, che affollano le board di 4chan rickrolling' ai '...

Il ruolo (sottovalutato) dei meme nelle Elezioni italiane. Una guida : Tra i tanti, ci è cascato pure il Corriere, secondo il quale al comizio di Salvini a Milano "ha sventolato anche la bandiera con 4 k dei neonazisti Usa". "Non sono cose estremiste, è una cosa ironica legata al mondo del web", ha poi puntualizzato uno dei ragazzi che reggevano il bizzarro stendardo. In realtà sono vere entrambe le cose. Non c'è un confine chiaro tra politica e ironia nel mondo ...

Elezioni - la guida al voto del 4 marzo 2018 : Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Oltre

Elezioni - Renzi imita Berlusconi e fa appello ai cattolici : “Il centrodestra è guidato dalla Lega” : Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium a Roma, evita di parlare dell’inchiesta di Napoli per la quale Roberto De Luca si è dimesso, ma si appella ai cattolici: “Attenzione che il centrodestra non è guidato dai moderati, ma degli alleati di Marine Le Pen“. Il Segretario dem, attacca la Lega di Matto Salvini sulla vicenda dei rimborsi elettorali e sui “soldi investiti in Tanzania” e come per i 5 Stelle, usa un ...

Guida alle Elezioni 4 marzo 2018 via Facebook : tutte le posizioni dei partiti nello strumento social : In cerca di una Guida per le prossime elezioni 4 marzo 2018 perché decisamente confusi tra le posizioni di ogni singolo partito o schieramento politico su argomenti fondamentali come la finanza, la salute, la scuola, l'innovazione e molto altro ancora? Per questa tornata elettorale, è stato lanciato uno tool Facebook che in pochi si sarebbero immaginati ma che da qualche ora campeggia sulle bacheche social di milioni di italiani. Di che cosa ...

Elezioni - dimenticatevi i programmi e guardate alle persone. Guida al voto consapevole per evitare gli impresentabili : Pubblichiamo qui di seguito l’introduzione, rivista dall’autore, de Il vecchio che avanza – I fatti, le storie, i protagonisti. Guida informata per un voto consapevole (edizione chiarelettere), il nuovo libro del direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, da oggi in tutte le librerie italiane. Il vecchio che avanza non vuole convincervi a votare per questo o quel partito. Su chi mettere la croce lo deve decidere solo il cittadino. Il ...

Un mese alle Elezioni politiche : guida pratica al voto Video : Manca un mese alle elezioni politiche [Video] e lo scacchiere politico è ormai composto. Le consultazioni elettorali si terranno domenica 4 marzo, con sistema elettorale misto, l’ormai famigerato #Rosatellum bis, in parte maggioritario, in parte proporzionale.Sia alla Camera che al Senato, un terzo circa dei seggi sara' assegnato nei collegi uninominali, mentre la restante parte nei collegi plurinominali. Non è previsto nessun premio di ...

Un mese alle Elezioni politiche : guida pratica al voto : Manca un mese alle elezioni politiche e lo scacchiere politico è ormai composto. Le consultazioni elettorali si terranno domenica 4 marzo, con sistema elettorale misto, l’ormai famigerato Rosatellum Bis, in parte maggioritario, in parte proporzionale.Sia alla Camera che al Senato, un terzo circa dei seggi sarà assegnato nei collegi uninominali, mentre la restante parte nei collegi plurinominali. Non è previsto nessun premio di maggioranza, ...

Elezioni politiche del 4 marzo 2018 : ecco una guida con tutte le istruzioni sulle modalità di voto : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: quest’anno ci saranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per esprimere il proprio voto. ecco, dunque, una breve guida per spiegare il sistema e per far arrivare tutti sicuri al voto. Cominciamo con la scheda elettorale. Vi verranno consegnate una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato (quest’ultima solo se avete almeno ...

Stefano Parisi candidato Centrodestra nel Lazio/ Elezioni 2018 : "guida stabile e sicura" : Stefano Parisi candidato alle Regionali del Lazio 2018: il Centrodestra ha deciso di puntare sul leader di Energie per l'Italia, guida "stabile e sicura"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:59:00 GMT)

Elezioni Gricignano - Guida chiarisce posizione del Pd : 'Su candidato sindaco decide coalizione' - : Gricignano " "Come Partito Democratico non abbiamo posizioni inflessibili sulla scelta del candidato sindaco della coalizione. Certo, abbiamo designato da tempo Gianluca Di Luise quale nostra proposta ...