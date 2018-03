ELEZIONI IN LOMBARDIA Gori | libertà di scelta | famiglia e sostegno alle imprese i miei

ELEZIONI regionali 2018 - come si vota in Lazio e Lombardia : Domenica 4 marzo è un election day. Non si vota solo per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le regionali in Lazio e Lombardia. Si rinnovano consiglio regionale e presidente delle due regioni. Il sistema è diverso dal Rosatellum. QUANDO SI vota Si vota domenica 4 marzo 2018 dalle 7 alle 23. L’orario e i seggi sono gli stessi delle politiche. Chi vota in Lombardia e Lazio avrà una scheda in più. Ogni elettore vota nel comune ...

ELEZIONI LOMBARDIA 2018 - i candidati e come si vota : In Lombardia, i candidati presidenti alle Elezioni di domenica sono sette. Attilio Fontana della Lega, ex-sindaco di Varese, è il candidato di tutto il centrodestra. Giorgio Gori è invece appoggiato dal Partito Democratico e alleati di centrosinistra: dal 2014 sindaco di Bergamo, Gori ha alle spalle una carriera di manager televisivo, ha fondato la casa di produzione tv Magnolia ed è considerato vicinissimo a Matteo Renzi. Gori non è però ...

Guida alle ELEZIONI in Lombardia : Perché domenica non ci sono solo le elezioni politiche, e alle regionali si vota con un sistema elettorale molto diverso The post Guida alle elezioni in Lombardia appeared first on Il Post.

ELEZIONI LOMBARDIA 2018 - Fontana non si presenta al confronto tra i candidati. Gori : “Fantasma - si sottrae sempre” : “Fontana assente al confronto? Ormai non fa più notizia, l’importante però che la stampa lo racconti di questo candidato fantasma che pensa di andare a governare la Lombardia solo restando seduto sul carro del centrodestra e sperando nel vento favorevole delle politiche. I cittadini lombardi hanno diritto di avere un presidente che le cose le sa e che si rende disponibile al confronto, purtroppo Fontana non ha voluto e io invito i ...

ELEZIONI regionali - come si vota in Lombardia : il fac-simile della scheda elettorale : Domenica 4 marzo in Lombardia sarà Election day, ovvero si voterà non solo per le Elezioni politiche, ma anche per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I CANDIDATI – Per la carica di Governatore della Regione Lombardia corrono: Giorgio Gori – Partito Democratico, + Europa, Lombardia Progressista, Insieme e liste civiche Attilio Fontana – Forza Italia, Lega e Fratelli ...

ELEZIONI regionali Lombardia 2018 : come si vota e candidati : In Lombardia si svolgeranno le Elezioni regionali quest’anno. L’appuntamento è fissato per domenica 4 marzo 2018, lo stesso giorno delle Elezioni regionali nel Lazio, nonché delle Elezioni politiche in tutta Italia. I cittadini lombardi saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il consiglio. Roberto Maroni, governatore uscente, ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato. L’esponente di Lega Nord lo ha annunciato ...

ELEZIONI LOMBARDIA - insulti razzisti alla candidata italoamericana. Lei : “Ora so cosa provava mio padre negli Anni ’30” : “Musulmana”, “Vai a fare la tr…. nel tuo Paese”, “Via dalla Lombardia, giù le mani dalla nostra”. L’hanno ricoperta di insulti volgari, tanto da costringerla a spiegare che lei, Jessita Mc Kinney, candidata alle regionali in Lombardia con Giorgio Gori, è italiana. È nata in provincia di Brescia sessant’Anni fa, ma ora per colpa degli insulti ricevuti dice di aver vissuto “nel 2018 ...

ELEZIONI IN LOMBARDIA/ Cattaneo - Noi con l'Italia - : buono scuola e parità - ecco cosa abbiamo fatto : 'Gori si presenta furbescamente come paladino del buono scuola ma non è credibile. Il Pd e il suo programma lo smentiscono'. Raffaele Cattaneo.

ELEZIONI Regione Lombardia. Come si vota : Le votazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato dalle ore 14 del giorno seguente, terminate le operazioni di spoglio che riguardano il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati

ELEZIONI LOMBARDIA - l’oncologo invia una lettera-spot a tutti i pazienti : “Votate l’assessore alla Sanità Giulio Gallera” : Ha preso tutti gli indirizzi dei pazienti curati durante la sua carriera e ha inviato loro una lettera-spot nella quale incensa il sistema sanitario regionale e il lavoro dell’assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera. Esplicito l’intento: sostenere l’esponente di Forza Italia. Lo dice senza giri di parole il dottor Alessandro Testori, che fino a pochi mesi lavorava all’Istituto europeo di oncologia fondato da ...

ELEZIONI IN LOMBARDIA/ Gori : la Lega ha tagliato il buono scuola - ecco come lo rilancio : Il candidato alla Regione LOMBARDIA GIORGIO Gori (Pd) risponde alle richieste di chiarimento che gli sono giunte dalle scuole paritarie sulla volontà di mantenere il buono scuola

