Elezioni | il vero grande rebus è l' affluenza | Nessun leader ha bucato il video

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...

Elezioni 2018/ DI Maio : "Ministro Ambiente sarà generale Sergio Costa". Veltroni "vero avversario Berlusconi" : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, 'il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa'. Veltroni, 'vero avversario è Berlusconi'.

Elezioni 2018/ Veltroni-Gentiloni : “vero avversario è Berlusconi”. Di Maio - “Governo come in Germania” : Elezioni 2018, le ultime notizie. Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi". Di Maio, "governo alla tedesca". Accordo con Renzi, Grasso e Bonino?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Ma le nostre Elezioni sono davvero regolari? : Ma le nostre elezioni sono davvero regolari? C'è un convitato di pietra che clandestinamente sta logorando la credibilità del voto? A leggeregli atti delle inchieste sulle interferenze russe nelle presidenziali americane sembra che anche le elezioni italiane siano ormai sotto tiro.Ben 37 pagine della requisitoria del super magistrato americano Robert Mueller, scrive la Stampa di domenica 18 febbraio, sono dedicate a descrivere ...

Le promesse fatte dai partiti per le Elezioni 2018 sono davvero realizzabili? : Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche 2018. Scopriamo insieme le promesse di ognuno dei principali partiti candidati. Partito democratico: Il partito guidato da Matteo Renzi, reduce da 5 anni di governo, deve “difendersi” dalla sfida che gli hanno lanciato gli altri partiti. Uno dei punti di forza del PD consiste nella riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie. Nel programma del partito, composto da ben 41 pagine, sono ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Io sono all’opposizione - lei no”. “Non è vero. Non ha i rudimenti per capire” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo ribadisce la sua definizione data alla candidata di Liberi e Uguali (“incapace e razzista”), la quale replica: “Intanto, io vorrei ringraziare Matteo Salvini, perché ha buttato addosso un’onda terribile di odio contro di me e la mia famiglia. Per ogni crimine commesso da un migrante, lui proponeva l’hashtag ...

Elezioni 2018 - pensate davvero di poter scegliere i vostri rappresentanti? : Le “fake-news”, le notizie false (apparentemente vere), sono da qualche tempo nelle prime pagine di molti giornali, non perché siano un fenomeno recente in campo giornalistico o mediatico, ma solo perché a qualcuno è venuto in mente di chiamare le menzogne col corrispondente termine inglese (fake) che fa tanto “moda” e “avanguardia culturale”. In effetti la “bravura” nel contar balle ai cittadini (soprattutto in periodo di Elezioni!) è sempre ...

The Guardian : 'Se Mussolini tornasse davvero vincerebbe le Elezioni politiche' Video : Il The Guardian, prendendo spunto da ciò che è accaduto negli ultimi giorni a Macerata [Video] ha focalizzato la sua attenzione sul successo dei partiti fascisti nel nostro Paese e ha scritto che dal 2014 sono avvenuti 124 attacchi di natura xenofoba paragonabili a quello eclatante di Luca Traini. Oltre al gesto di costui, recentemente 25 estremisti di destra hanno picchiato 4 nord africani a Padova e il 13 gennaio a Napoli decine di militanti ...

Elezioni : Tosi annuncia candidatura - modello Verona per l'Italia (2) : (AdnKronos) - "Se invece in troppi continuano con la gara a chi promette di più, tra 30 giorni qualcuno giurerà che cancellerà totalmente la tassazione e restituirà pure qualcosa indietro. Propongo la “fattura fiscalmente nulla” perché gli imprenditori non possono continuare a pagare imposte su comp

Elezioni : Tosi annuncia candidatura - modello Verona per l'Italia : Verona, 2 feb. (AdnKronos) - "Nei miei dieci anni da sindaco, dal 2007 al 2017, il Comune di Verona è diventato il quarto pagatore più veloce d’Italia e salda le fatture ai privati entro 15 giorni. Il territorio è diventato il terzo polo turistico del Paese. Abbiamo creato migliaia di posti di lavor

Elezioni - Travaglio a Mieli : “Endorsement di Prodi per Pd? Pesa zero”. “Vero - ma lui agisce nel subconscio” : “Quanto Pesa l’endorsement di Prodi per il Pd di Renzi a sfavore di Liberi e Uguali? zero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) insieme al giornalista Paolo Mieli e allo scrittore Fabio Volo. E aggiunge: “Si pensava che Pesasse molto anche l’endorsement di Prodi per il Sì al Referendum Costituzionale. Pesò zero. Io consiglio di andare a votare, perché chi non vota fa il gioco di chi ...

Elezioni - Berlusconi in Ospedale? Si valuta un ricovero al San Raffaele mentre Forza Italia vola nei sondaggi : “Sto benissimo“. Cosi’ Silvio Berlusconi al telefono con l’ANSA da Arcore ha voluto rassicurare tutti rispetto al suo stato di salute, viste le attività della campagna elettorale sospese negli ultimi giorni. Berlusconi si trova ad Arcore al lavoro con i suoi collaboratori, tra i quali Licia Ronzulli, l’ex eurodeputata che è una sua stretta collaboratrice ed ora è candidata al Senato. Berlusconi, 81 anni compiuti a ...