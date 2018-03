Elezioni | il programma dei piccoli partiti

Elezioni Politiche 2018. In Abruzzo il programma venatorio su ambiente e ruralità unisce i partiti - Abruzzo in Video : ... ambiente e ruralità hanno, infatti, incontrato importanti esponenti abruzzesi, riscontrando apprezzamento nei confronti delle istanze presentate alla politica, dettagliate in punti programmatici ...

Elezioni : Di Maio - nè destra nè sinistra - appello a tutti su programma : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Quando noi ci ritroveremo a fare l’appello pubblico, rivolgeremo l’appello a tutte le forze politiche. Non stiamo pensando nè al centrodestra nè alla sinistra, vediamo i programmi. Non mi metterei mai a dire ‘sì va bene’ a persone di cui non mi fido”. Lo dice Luigi Di Maio a ‘In mezz’ora in più’. L'articolo Elezioni: Di Maio, nè destra nè sinistra, appello ...

PIF/ Conduce 'Il candidato va alle Elezioni' - programma in onda su Tv8 : "Troppo invitante per non farlo" : Pif Conduce da questa sera 'Il candidato va alle elezioni', programma in onda su Tv8 dedicato alla politica. Ma non è questo l'unico progetto in corso.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:43:00 GMT)

Internet - Ict e aziende - fibra ottica - adsl - mobile e cellulari : il programma del Pd per Elezioni 2018 : Punta forte sulla riforma della pubblica amministrazione digitale, ricordando di aver realizzato sperimentazioni e un piano strategico.

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per Elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.

Elezioni 2018 - il programma di Liberi e Uguali di Pietro Grassi : Lavoro, istruzione, ambiente sono da portare al centro della vita sociale del cittadino. Così nel programma del partito Liberi e Uguali formato da Pietro Grasso, presidente uscente del Senato. La nuova formazione pone l’accento su investimenti pubblici mirati, potenziamento dei servizi e riconversione ecologica ed energetica dell’economia. Europa. LU punta sulla crescita per affrontare il gravoso debito pubblico, ma – pure ...

Elezioni - presentazione del programma e dei candidati Cpi : Centrale nel programma economico di CasaPound è l'intervento dello Stato a sostegno dell'economia. Per realizzare ciò è necessario liberarsi da tutti i vincoli europei: 'Il pareggio di bilancio in ...

Elezioni - Liberi e Uguali presenta il programma : Un'Europa certamente più solidale, inclusiva, mai più complice di chi viola sistematicamente i diritti degli esseri umani e pronta ad assumere un ruolo da protagonista in un mondo sempre più ...

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per Elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.

Verso le Elezioni : domani su Repubblica il programma del centrodestra ai raggi X : Le tante promesse del centrodestra ai raggi x. Su Repubblica in edicola domani, il professor Roberto Perotti, che insegna Economia politica alla Bocconi ed è stato anche Commissario alla Spending Review, analizza - come ha già fatto per Pd e 5 Stelle - il programma elettorale presentato in fotocopia da Forza Italia e ...

Elezioni - Bonino : “Visioni differenti dal Pd? Il Rosatellum non prevede alcun programma comune” : “Le preoccupazioni di Renzi appartengono a Renzi, io sono impegnata a far conoscere +Europa, sperando che la gente pensi a cosa sarebbero 27 paeselli alla deriva, Italia compresa”, nel caso prevalessero partiti e movimenti euroscettici”. Così Emma Bonino, a margine di una conferenza organizzata dal rinato “Partitodiazione”, ha replicato sulle indiscrezioni che descrivono il segretario Pd preoccupato dalla ...

Elezioni : Franceschi (Fi) - l'impresa è il mio programma : Padova, 15 feb. (AdnKronos) - “Per anni sono atterrato in vari Paesi per stringere accordi con i Governi avviando progetti editoriali a favore della diffusione della cultura. Certo mi sono mosso da solo nelle ambasciate, nelle redazioni dei giornali, con ministri e pure monarchie: non mi rendevo con

Elezioni : Franceschi (Fi) - l’impresa è il mio programma : Padova, 15 feb. (AdnKronos) – ‘Per anni sono atterrato in vari Paesi per stringere accordi con i Governi avviando progetti editoriali a favore della diffusione della cultura. Certo mi sono mosso da solo nelle ambasciate, nelle redazioni dei giornali, con ministri e pure monarchie: non mi rendevo conto di fare politica pur essendo un imprenditore”. Lo sottolinea Fabio Franceschi candidato alla Camera dei Deputati per Forza ...

Elezioni : domani programma economico Leu con Grasso e Bersani : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 11 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma economico di ‘Liberi e Uguali”, presso il comitato di Liberi e Uguali in via Arenula 29. Parteciperanno il leader di LeU Pietro Grasso, Pier Luigi Bersani, Maria Cecilia Guerra, Giulio Marcon, il Prof. Vincenzo Visco, il professor Carmelo Parello. L'articolo Elezioni: domani programma economico ...