Elezioni | Gelmini | “Tajani esperto e competente Forza Italia primo partito della

Elezioni - Gasparri : “Candidato premier Fi? Sono 52 nomi - tra cui Gelmini e Carfagna. M5s? Li umilieremo” : “Il nostro candidato presidente del Consiglio? Abbiamo una graduatoria con 52 nomi , dai più titolati, come Tajani, ai più giovani, come Carfagna e Gelmini . Poi ci Sono anche Brunetta e Romani”. Lo rivela ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il senatore uscente di Forza Italia, Maurizio Gasparri , che aggiunge: “Lo dico perché l’attuale presidente del Consiglio si classificò terzo alle primarie del Pd a Roma nel 2013. Noi le ...

Elezioni Lombardia - Gelmini : “Ritiro di Fontana? Si è scusato. Inutile crocifiggerlo” : “Ritirare la candidatura di Fontana? Lo conosco da molto tempo: è una persona moderata e non razzista. Ha commesso un errore e si è già scusato. Inutile crocifiggerlo così”. Così l’esponente di Forza Italia, Mariastella Gelmini , sulle parole del candidato del centrodestra alle regionali in Lombardia , Attilio Fontana, che hanno fatto scalpore sulla ‘estinzione della razza bianca‘. L'articolo Elezioni Lombardia , ...

Elezioni - Salvini : la Lombardia spetta a noi. Ma Berlusconi punta sulla Gelmini : Per carità, lo considera, "una brava persona" però gli sono arrivate chiacchiere secondo cui non piacerebbe al mondo imprenditoriale e delle categorie. E se davvero " come si sussurra in certi ...