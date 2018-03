ELEZIONI E LAVORO Le ricette per l' occupazione di Forza Italia | Pd e M5s

ELEZIONI : Bonino - Imu su redditi alti solo se per taglio tasse lavoro-imprese : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Emma Bonino, su Facebook, precisa la sue idee sul fronte fisco dopo che Matteo Renzi, questa mattina, ha detto che sul taglio dell’Imu e della Tasi sulla prima casa non si torna indietro. “Ricapitoliamo – puntualizza la leader di ‘+Europa’ – Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del ...

ELEZIONI : Di Maio - quattro tecnici con testa e cuore ai dicasteri Lavoro - Sviluppo economico - Pubblica amministrazione e Agricoltura : ... docente di politica economica ed economia Lavoro all'Università Rome Tre, indicato come ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, il professor Luigi Fioramonti, docente di economia politica ...

ELEZIONI - governo ombra M5s. Di Maio : “Tridico al Lavoro - Pesce all’Agricoltura e Conte alla Pubblica amministrazione” : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte i nomi della squadra di governo che il Movimento Cinque Stelle ha già inviato al Quirinale. L’economista Tridico è stato indicato per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la dirigente del Mipaf Pesce andrebbe all’Agricoltura e Conte, professore di Diritto privato, guiderebbe il ministero della Pubblica amministrazione. I tre si vanno ad aggiungere ...

ELEZIONI : Salvini - gente non chiede antifascismo ma lavoro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo ma lavoro, meno tasse e più sicurezza”. Così i leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Unomattina: “gli italiani – aggiunge – vogliono un Paese tranquillo che non è quello disegnato da chi fa casino in piazza”. Per il leader della Lega “il problema non sono” gli immigrati “ma i clandestini”, ...

ELEZIONI : Salvini - gente non chiede antifascismo ma lavoro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo ma lavoro, meno tasse e più sicurezza”. Così i leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Unomattina: “gli italiani – aggiunge – vogliono un Paese tranquillo che non è quello disegnato da chi fa casino in piazza”. Per il leader della Lega “il problema non sono” gli immigrati “ma i clandestini”, ...

ELEZIONI : tutte le proposte per il lavoro : Pensioni, lavoro giovanile e femminile, green economy: le Elezioni politiche si avvicinano e i partiti hanno presentato i propri programmi che a grandi sfide tradizionali uniscono alcune proposte particolari, in alcuni casi con un certo grado di innovazione. Il lavoro è in grado di muovere molti voti e comprensibilmente i partiti dedicano a questo tema molta attenzione. Abbiamo dato uno sguardo ai temi e alle proposte dei partiti maggiori ...

ELEZIONI : Giacomoni - con Renzi aumentati poveri - con Berlusconi posti lavoro : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘In realtà i 4 governi di sinistra non eletti dal popolo, che si sono succeduti dal 2011 in poi, tra cui quello guidato da Renzi, sono riusciti solo in una cosa: hanno fatto aumentare contemporaneamente i disoccupati, i poveri, gli immigrati, il debito pubblico e la pressione fiscale. Un vero record dei disastri. Con il presidente Berlusconi al governo l’occupazione aumentò di oltre 1.5mln di unità, ...

ELEZIONI - i Giovani del Pd 'Più lavoro - innovazione e stop a un partito che solleva temi senza alcun interesse per noi' : Il tutto a discapito di una generazione che si vede rallenatata non solo nell'ingresso al mondo del lavoro, ma nella possibilità di costruirsi una vita indipendente e autonoma. E ancora, l'idea dei ...

ELEZIONI / Incontro di Liberi e Uguali a Ravenna sul lavoro con Paglia - Belfiore ed Errani : Sono previste interventi e testimonianze del mondo del lavoro, della ricerca e dell'economia della provincia di Ravenna. All'Incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono state invitate le ...

ELEZIONI : Speranza - Leu forza del lavoro - è unica novità : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Liberi e Uguali è la nuova forza che rappresenta il lavoro in Italia. Siamo l’unica vera novità di questa campagna elettorale”. Lo ha detto l’esponente di Liberi e Uguali Roberto Speranza, intervenendo ad un’iniziativa pubblica a Campagna in provincia di Salerno. ‘Dobbiamo ridare ossigeno ai tanti che hanno pagato il prezzo della lunga crisi economica. I ceti medi e quelli ...

ELEZIONI - emergenza lavoro : i disoccupati non lo cercano più e ci mettono in coda all'Ue : La disoccupazione in Italia è passata dal 44% del 2014 al 32% registrata nel 2017. Lo confermano i dati Istat che stimano inoltre che il tasso di disoccupazione giovanile (tra 15-24 anni) sia sceso in...

ELEZIONI : De Poli (Udc) - sostegno alle Pmi e riduzione costo del lavoro : Padova, 9 feb. (AdnKronos) – ‘Le priorità per Noi con l’Italia Udc sono il sostegno alle piccole e medie imprese e la riduzione strutturale del costo del lavoro per spingere le assunzioni. Aiutiamo le aziende a creare occupazione, questo è il nostro obiettivo come Scudo crociato nel centrodestra”: lo afferma Antonio De Poli, candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova. ‘La nostra proposta sul lavoro ...

ELEZIONI : De Poli (Udc) - sostegno alle Pmi e riduzione costo del lavoro : Padova, 9 feb. (AdnKronos) - “Le priorità per Noi con l’Italia Udc sono il sostegno alle piccole e medie imprese e la riduzione strutturale del costo del lavoro per spingere le assunzioni. Aiutiamo le aziende a creare occupazione, questo è il nostro obiettivo come Scudo crociato nel centrodestra”: l

ELEZIONI 2018 - cosa promettono i partiti su economia e lavoro : Manca meno di un mese alle Elezioni: un confronto dei programmi per capire cosa propongono i partiti in materia di economia e lavoro