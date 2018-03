Elezioni | Di Maio | se vincono altri sarà caos | Pd non sostiene più Renzi

Elezioni : Di Maio - Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Beppe Grillo ha mandato in pensione il ‘vaffa’? “Noi vogliamo andare al governo senza tradire tutte le regole e i principi che ci siamo dati. In ragione di quei principi, vogliamo diventare la prima forza politica del Paese”. Così Luigi Di Maio ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Di Maio - Giuliano invaghito promesse Renzi - poi ha visto realtà : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Come quel 40% di italiani che lo avevano votato alle Europee, anche Salvatore Giuliano”, il preside che il M5S vorrebbe al ministero dell’Istruzione, “si era invaghito delle promesse di Matteo Renzi, ma poi ha visto che tra quel che diceva Renzi e quel che faceva c’era uno spread enorme”. Anche sul fronte scolastico, il segretario dem ed ex premier “aveva promessa una ...

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "respingo al mittente la definizione di governo tecnico". Il governo Monti "aveva un tecnico a capo, mentre a capo di questo ci sono io". E i ministri individuati dal M5S per la squadra di governo presentata prima del voto "non sono tecnici" perché dotati di "grande sensibilità e umanità". Così Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3.

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "Quello che deciderà il Presidente lo deciderà lui. Credo che siamo molto fortunati in questo momento storico ad avere come Capo dello Stato il presidente Mattarella". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico e candidato premier del M5S, ospite di Agorà su Rai3.

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3.

Porta a Porta speciale Elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Una vita privata "riesco ancora ad averla". Lo afferma Luigi Di Maio, candidato premier M5S, a 'Matrix 105'.

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni 2018 - Di Maio presenta la squadra di governo : «Siamo stati derisi - ma riderà il M5S lunedì» : Il candidato premier dei Cinquestelle: «Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito». Giuliano e Bartolazzi a Istruzione e Salute, Del Re per gli Esteri, Paola Giannetakis per il Viminale

Elezioni - Di Maio ha già fatto il Governo : tutti i candidati ministri del Movimento 5 stelle : Chi sono i ministri del Governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...