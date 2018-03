Elezioni | Di Maio | “Dopo il Governo M5s ecco pronto il nostro primo decreto”

Elezioni - Di Maio arringa la piazza grillina : “Siamo a un passo dalla vittoria! Inizia l’epoca del M5S di governo” : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: “Mi vedete particolarmente sorridente, non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e posso dirvi che siamo a un passo dalla vittoria“. E ancora, Di Maio ha aggiunto: “Il M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del sud e molti del ...

Elezioni - Di Maio e il Movimento 5 stelle chiudono la campagna in Piazza del Popolo. Segui la diretta : In Piazza del Popolo a Roma l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. “Dopo 40mila chilometri percorsi su e giù per l’Italia, dopo il calore immenso che ci avete regalato – annuncia il candidato premier Luigi Di Maio -, dopo 125 giorni che passo dopo passo ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza, siamo all’ultimo miglio” L'articolo Elezioni, Di Maio e il Movimento 5 stelle ...

Elezioni - Di Maio e il Movimento 5 stelle chiudono la campagna in Piazza del Popolo : In Piazza del Popolo a Roma l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. “Dopo 40mila chilometri percorsi su e giù per l’Italia, dopo il calore immenso che ci avete regalato – annuncia il candidato premier Luigi Di Maio -, dopo 125 giorni che passo dopo passo ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza, siamo all’ultimo miglio” L'articolo Elezioni, Di Maio e il Movimento 5 stelle ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Raffaele Fitto, capo della forza politica 'Nci-Udc' voterà in Puglia, nella sua città natia, Maglie. Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, non voterà nella sua Palermo ma all'Eur a Roma nel ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Sipario sulla campagna elettorale, appuntamento ai seggi. I leader delle forze politiche voteranno quasi tutti nelle città d’origine. Come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione, probabilmente nel primo pomeriggio.Per il premier Paolo Gentiloni collegio e città d’origine si sommano: il presidente del Consiglio ...

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI MAIO/ Elezioni - 17 nomi presentati a Grillo : "altri partiti parlino con noi" : LISTA MINISTRI M5s, GOVERNO Di MAIO: i 17 nomi presentati a Beppe Grillo. Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni, Bonafede Giustizia.

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI MAIO/ Elezioni - 17 nomi presentati a Grillo : “altri partiti parlino con noi” : LISTA MINISTRI M5s, GOVERNO Di MAIO: i 17 nomi presentati a Beppe Grillo. Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni, Bonafede alla Giustizia: "altri partiti parlino con noi"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Governo Di Maio - lista ministri M5s/ Elezioni 2018 : 17 nomi - tifosi Renzi e professori. “Lunedì ridiamo noi” : Governo di Luigi Di Maio, lista ministri M5s: i 17 nomi, Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni. Tra tifosi di Renzi e professori, "ma lunedì ridiamo noi dopo il voto"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Elezioni : Di Maio - deficit per abbassare tasse a imprese : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Noi abbiamo 30 miliardi di euro all’anno che possiamo andarci a riprendere domenica da sprechi e privilegi. Abbiamo venti miliardi di euro che prendiamo da incentivi di banche carbone petrolio superati. Noi prenderemo un po’ di deficit, abbasseremo le tasse alle imprese, le imprese produrranno di più, l’economia va meglio, ripianiamo il debito e finanziamo in maniera strutturale la ...

Elezioni : Di Maio - o parlano con M5S o legislatura non parte : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Vedendo la fine che ha fatto Bersani abbiamo avuto ragione a non fidarci. Lui non governava il suo partito, tant’è che poi è arrivato Renzi e si è preso tutto. Noi la fiducia non gliel’abbiamo data non perché non ci dava un ministero, ma perché non ci fidavamo. Adesso abbiamo un’altra prospettiva, il meccanismo è inverso: o questi signori vengono a parlare con noi per fare un governo o la ...

Elezioni : Di Maio - Giuliano sarà boomerang per Renzi : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – ‘Con Salvatore Giuliano daremo una bella lezione anche a Renzi che ha fatto un altro boomerang perché ieri ha testimoniato che quelli che stavano con lui lo stanno abbandonando e adesso vanno contro le sue leggi”. Così il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3, commentando le dichiarazioni in cui il segretario Pd ricordava che il preside designato dai 5 Stelle al ministero ...

Elezioni : Di Maio - Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Beppe Grillo ha mandato in pensione il ‘vaffa’? “Noi vogliamo andare al governo senza tradire tutte le regole e i principi che ci siamo dati. In ragione di quei principi, vogliamo diventare la prima forza politica del Paese”. Così Luigi Di Maio ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Di Maio - se vincono altri sarà caos - Pd non sostiene più Renzi : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro”. Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, se vincono altri sarà caos, Pd non sostiene più Renzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Di Maio - Giuliano invaghito promesse Renzi - poi ha visto realtà : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Come quel 40% di italiani che lo avevano votato alle Europee, anche Salvatore Giuliano”, il preside che il M5S vorrebbe al ministero dell’Istruzione, “si era invaghito delle promesse di Matteo Renzi, ma poi ha visto che tra quel che diceva Renzi e quel che faceva c’era uno spread enorme”. Anche sul fronte scolastico, il segretario dem ed ex premier “aveva promessa una ...