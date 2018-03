Elezioni | Calenda | “Gentiloni miglior possibile premier Felice per Tajani | lo stimo”

Elezioni 2018/ Emiliano : “basta Renzi - Pd sostenga governo Di Maio”. Calenda - “cosa c’entri con i Dem?” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Elezioni : Calenda - preoccupazioni Juncker normali ma meglio non dirle : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Le preoccupazioni sullo scenario politico italiano dopo il voto del 4 marzo “sono normali ma sarebbe meglio non dirle”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che, in un’intervista a Rtl 102,5, commenta così le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della Commissione Ue, Claude Junker. “E’ normale che uno le preoccupazioni le abbia ma se non le ...

Alitalia - Calenda : “I pretendenti vogliono aspettare le Elezioni”. Air France : “Non è detto che entriamo nel capitale” : Come da copione, la vendita di Alitalia slitta a dopo il voto. “I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti vogliono aspettare che ci siano le elezioni”, ha ufficializzato il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. Nessun commento sulla presunta cordata a quattro Air France–Delta–Easyjet–Cerberus. A parlare è stato in compenso il direttore ...

Alitalia - slitta tutto a dopo le Elezioni. Calenda : 'Nessuna soluzione prima del voto' : 'I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti di Alitalia vogliono aspettare che ci siano le elezioni'. Lo ha detto il ministro ...

Elezioni : domani ‘Con Roma per Gentiloni’ - Calenda e Rutelli con premier : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all’inizio del Quartiere Monti)”. Si legge in una nota del Pd. “Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai ...

Elezioni : Berlusconi - Draghi fuoriclasse - Gentiloni avveduto - Calenda capace : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Mario Draghi “credo che possano avere un ruolo come professionisti in un’azienda”. Così Silvio Berlusconi, ospite di ‘Tagadà’ su La7, risponde alla conduttrice Tiziana Panella che gli chiede a chi dei tre affiderebbe una sua azienda. “Gentiloni è persona avveduta e gentile -spiega l’ex premier- Calenda è capace e Mario Draghi potrebbe ...

Alitalia : frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima Elezioni/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nei giorni scorsi, questo è stato, infatti, il messaggio veicolato da fonti vicine al quartier generale di Air France. La parola d’ordine è quella, infatti, di evitare accelerazioni e attendere l’esito delle elezioni. Se il colosso francese, scottato dalla precedente della campagna del 2008, sembra avere le sue buone ragioni, non sorprende che lo stesso ragionamento possa essere condiviso anche degli altri ...

Elezioni : Calenda - uomo perfetto si chiama Gentiloni : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – “L’uomo perfetto si chiama Paolo Gentiloni”. Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, su questo non ci sono dubbi: “è più preparato di me, lo dimostra il suo cursus honorum”, dice Calenda nel corso di un’intervista ad ‘Agorà’ su Radio 3. “Se si farà un Governo di larghe intese, spero sia Gentiloni a guidarlo. Ma, soprattutto, mi auguro – ...

Elezioni - Calenda vs Salvini : “Dici balle. Tieni gli operai fuori dai tuoi show elettorali”. “Mi hanno chiamato loro” : Durissimo confronto a L’Aria che Tira (La7) tra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani dell’ospitata del primo nella stessa trasmissione. Salvini non accetta le accuse del ministro, che lo aveva accusato di sfruttare gli operai per campagna elettorale: “Io posso essere simpatico o antipatico, ma non contestato sul lavoro e sulle soluzioni che porto. Degli ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia Ministri - Franceschini giù dal podio : Minniti e Padoan super - out Calenda : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: Ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio e crescita per Padoan e Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 02:30:00 GMT)