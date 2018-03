Elezioni | Berlusconi da Mentana a mani libere senza fogli e con piccolo cerotto

Elezioni : Berlusconi - in campo anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Non solo la volontà di contrastare il Movimento 5 stelle, ma nella decisione di impegnarsi nell’ennesima campagna elettorale “forse c’è anche questo, non voglio finire una mia partecipazione di amore per l’Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite su La7 di ...

Elezioni : Berlusconi - ho inventato io treno ad alta velocità : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il treno ad alta velocità l’ho inventato io, l’ho progettato, l’ho sostenuto quando mettevano in galera i dirigenti delle imprese perchè facevano cambiare di posto ad un torrente. Io sono l’inventore nel ’94 del collegamento ad alta velcità che deve andare da Torino alla Sicilia. L’hanno bloccato e lo continueremo”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Sipario sulla campagna elettorale, appuntamento ai seggi. I leader delle forze politiche voteranno quasi tutti nelle città d’origine. Come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione, probabilmente nel primo pomeriggio.Per il premier Paolo Gentiloni collegio e città d’origine si sommano: il presidente del Consiglio ...

Elezioni - Verdini : “Ho nostalgia di Renzi e Berlusconi. Senza voltagabbana Camera e Senato non staranno in piedi” : “Ho una grande nostalgia di Berlusconi, un uomo geniale e ho nostalgia di Renzi che ha superato un modo di ragionare della sinistra di Bersani, che ha cuore e per la quale ho grande rispetto, ma che vive fuori dal tempo. Basti vedere i sondaggi”. Sono le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) dall’ex deputato di Ala, Denis Verdini, che dichiara anche il suo voto per Forza Italia al Senato e per il Pd alla Camera. Nel corso della trasmissione, ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani - Milan e nipotino - campagna voto finisce bene : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Sono contento perchè oggi” la campagna elettorale “è finita. Sono arrivato all’ultimo giorno con tante altre circostanze positive: Tajani che ha detto sì; l’undicesimo nipotino che mi è arrivato; il Milan che si è qualificato per la finale della Coppa Italia. Quindi questa mattina, quando mi sono alzato e guardato nello specchio, mi sono rivolto un grande sorriso”. Così Silvio ...

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Porta a Porta speciale Elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : 'Ok da Tajani - sarà premier centrodestra' | : I leader della coalizione si sono ritrovati insieme a Roma. Berlusconi: "Vittoria guidata da noi 4 eroi". Salvini: "Pd prenderà una batosta. Tra una settimana avremo nostro governo". Meloni: "O nostro ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : "Tajani candidato premier. Ha sciolto la riserva" : Il leader di Forza Italia lo annuncia a Matrix. E il presidente del parlamento europeo conferma via Twitter