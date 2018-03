È vero che l’Interrail diventa gratuito per i 18enni?

Come funziona vero - il social anti-Facebook che tutti scaricano : Pagheresti per avere una versione di Facebook costruita soltanto per tenerti in contatto con gli amici, al netto di pubblicità e news feed? A quanto pare sì, perché è questo il concetto intorno al quale è nato Vero, il social che sta spopolando in Rete e che è arrivato al primo posto tra le app gratuite più scaricate dagli store mobile. “I nostri abbonamenti ci consentono di lasciare la pubblicità fuori e di focalizzarci solo su una ...

“Incredibile - ma è davvero lei?”. La trasformazione dell’ex sex symbol amatissima dal pubblico italiano. In bici - caschetto e tuta - eccola oggi a 40 anni. La riconoscete? È stata il sogno erotico di una generazione : A guardarla così riconoscerla risulta veramente difficile anche per gli spettatori più attenti, quelli che difficilmente dimenticano un volto passato sul piccolo schermo italiano. Eppure sotto quel caschetto, la tuta da ciclista e gli occhiali da sole si nasconde una ragazza che a lungo è stata tra i sogni proibiti del nostro pubblico maschile. Di chi si tratta? Della bellissima Marina Graziani, ex velina di Striscia la Notizia che ...

“Qualcuno sa tutto…”. Nuove indiscrezioni a luci rosse all’Isola dei Famosi. La notizia di due naufraghi a letto insieme ha fatto impazzire i social. Ora - ecco saltar fuori anche un testimone : davvero da non credere : Un’indiscrezione che continua a fare il giro dei social, quella lanciata dal settimanale Chi e che sta tenendo impegnati nella formulazione di ardite teorie gli appassionati de L’Isola dei Famosi. Non bastassero il “canna-gate”, il maltempo, i malori e le liti, ecco infatti che a infiammare quest’edizione 2018 del reality show è arrivato anche un bello scandalo a luci rosse, con la testata a raccontare di un ...

“Povero corpicino martoriato”. Erica ha 17 anni e resta incinta. Quella gravidanza la atterrisce non sa cosa fare. Poi arriva il giorno del parto e ciò che combina è orribile. Ma la cosa più atroce l’ha fatta dopo : “È incomprensibile…” : Ci sono dei momenti precisi in cui nella testa scattano decisioni sbagliate, terribili che compromettono la vita. Scelte di cui ci si pente e che sono così folli da riversarsi sulla vita degli altri, sulla vita di chi non c’entra nulla e che certo non aveva chiesto di trovarsi in determinate situazioni. Quello che è accaduto a una 17enne amEricana fa riflettere. La crudezza degli atti che ha commesso non ha giustificazioni, la ...

Formula 1 - Vettel nel Day-4 dei test : 'Presto per capire a che punto siamo. Il freddo vero nemico' : "Questo freddo ha limitato troppo il lavoro in pista, non solo il nostro ma di tutti", così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari, durante una pausa del quarto e ultimo giorno dei test a Barcellona".

Baustelle : romanticismo - ardore - spietatezza e sofferenza sono le caratteristiche di “veronica - N.2” : romanticismo, ardore, spietatezza e sofferenza sono le caratteristiche di “Veronica, N.2”, il primo singolo dei Baustelle, in radio e negli store digitali dal 2 marzo, che anticipa il nuovo album “L’amore e la violenza vol.2 – dodici nuovi pezzi facili” che uscirà il 23 marzo in formato digitale, cd ed LP . Il brano infatti è stato proposto più volte dal vivo durante il tour del 2017, riscuotendo immediatamente un grande successo tra i fan ...

Trump : scriverò un ordine per vietare i congegni che trasformano i fucili in mitra : L'annuncio del capo della Casa Bianca durante un incontro con alcuni membri del Congresso: "Siamo determinati a trasformare il dolore in azione"

Serie A verona - parzialmente in gruppo Buchel e Heurtaux : Verona - Il Verona , allo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera, ha ripreso gli allenamenti, in vista del prossimo impegno con il Benevento . La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , ha ...

vero : l’app che punta a spodestare Facebook : Dal 2015 a oggi, Vero, il social network che concede molta più libertà all’utente di quanto non faccia Facebook, ha …

"Prof che auguri la morte ai poliziotti come mio padre. Non sai cosa voglia dire vivere con la paura che accada davvero" : "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", questo è stato il grido di una professoressa contro la Polizia durante il corteo antifascista organizzato a Torino la scorsa settimana in opposizione all'iniziativa elettorale di Casapound. L'accaduto ha suscitato molti malpancismi, tra cui quello di Matteo Renzi. Il segretario PD, vedendo il video che immortalava l'insegnante nel pieno del suo sfogo durante la trasmissione Matrix, ha scelto di ...

“Altezza al quadrato per 18’’. Il Cinderella Weight Challenge fa paura. È l’ultima folle tendenza che ha contagiato le ragazzine di mezzo mondo. Sì - ha a che fare con la principessa Disney ed è davvero spaventosa. Va fermata : La nuova moda che sta conquistando le teenager e che dilaga sui social è molto ma molto preoccupante. Si chiama “Cinderella Weight Challenge” ed è una cosa agghiacciante. Come recita il titolo stesso, la “moda” in questione ha preso spunto dalla principessa Disney Cenerentola che ha un vitino di vespa (abbastanza irreale). In pratica le ragazze seguono diete folli per diventare magre come Cenerentola. La “Cinderella Weight Challenge” usa ...