E ora nevica sabbia : (AdnKronos) – Marzo pazzo. Dopo il gelo e la neve, scoppia la primavera. Almeno al Sud, con temperature fino a 25 gradi. Forti venti meridionali soffieranno sulle regioni meridionali. Arriva la sabbia del Sahara. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – si potranno raggiungere valori massimi tipici della primavera inoltrata: fino a 25 gradi sui settori meridionali siciliani, 17-18° diffusi sul resto del Sud. Anche a ...

E ora nevica sabbia : Marzo pazzo. Dopo il gelo e la neve, scoppia la primavera. Almeno al Sud, con temperature fino a 25 gradi. Forti venti meridionali soffieranno sulle regioni meridionali. Arriva la sabbia del Sahara. ...

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni | : Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Delrio: "Fs hanno sopravvalutato ...

A tre giorni dalla nevicata ancora disagi per i treni nel Lazio : Nel nodo romano ancora molte cancelLazioni per i regionali e forti ritardi un po’ ovunque, Rfi promette per il futuro scambi riscaldati e Del Rio difende l’Ad delle Ferrovie Mazzoncini

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni - : Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e ...

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni : Maltempo, nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e Veneto. Previsto un rialzo delle ...

Buran non molla - ancora problemi per chi viaggia e domani rinevica un po' ovunque : Il gelo siberiano non molla , le temperature sono rigide in tutta Italia e la neve ha fatto la sua comparsa a Rimini, a Genova e in tutto il Golfo Paradiso, e a Venezia mentre la rete ferroviaria ...

Buran non molla - ancora problemi per chi viaggia e domani rinevica un po' ovunque : Il gelo siberiano non molla, le temperature sono rigide in tutta Italia e la neve ha fatto la sua comparsa a Rimini, a Genova e in tutto il Golfo Paradiso, e a Venezia mentre la rete ferroviaria sconta ancora le conseguenze della disastrosa paralisi di lunedì. L'ad delle Ferrovie chiede scusa Oggi hanno viaggiato l'80% dei collegamenti ad alta velocità sulla Napoli-Roma-Milano e il 70% di quelli regionali del ...

Ancora freddo e possibili nevicate - anche a Roma - . Ma Buran ha le ore contate : Dopo aver raggiunto, oggi, il picco massimo, l'ondata di gelo siberiano BurIan ha le ore contate, in particolare al centro sud dove è atteso un sensibile rialzo delle temperature. Arriva lo scirocco e ...

Ancora freddo e possibili nevicate - ma BurIan ha le ore contate : Dopo aver raggiunto, oggi, il picco massimo, l'ondata di gelo siberiano BurIan ha le ore contate, in particolare al centro sud dove è atteso un sensibile rialzo delle temperature. Arriva lo scirocco e ...

Ancora neve sul bel Paese - nevicate al nord gelo ovunque : Roma - neve A VENEZIA: Le gelide correnti siberiane riescono Ancora a raggiungere le regioni adriatiche provocando tempo a tratti instabile su quelle settentrionali e regalando un'insolita nevicata anche sulla Laguna Veneta. Questa mattina infatti Venezia si è risvegliata sotto una coltre di 5cm di neve, così come anche Chioggia e Sottomarina dove si registrano accumuli fino a 10cm, dopo che i primi fiocchi sono iniziati a cadere ...

Italia ancora nella morsa nel gelo : nevica anche a Napoli - scuole chiuse e traffico in tilt : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono dalla Sicilia - allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le nevicate [LIVE] : 1/23 ...