Duplice omicidio a Treviso | anziani uccisi a colpi di spranga e pugnale

Zocca - fermato Angelo Rainone per il Duplice omicidio dei Bertarini : E' stato fermato con l'accusa di aver ucciso due suoi parenti, i due fratelli 70enni, Ugo e Remo Bertarini, massacrati con 15 colpi di roncola ciascuno per una questione di soldi e una buona uscita ...

Zocca - Duplice omicidio. Il movente forse di natura economica : Uccisi a colpi di roncola nella stalla della loro azienda agricola a Zocca, sull'appennino modenese. I corpi di Ugo e Remo Bertarini sono stati trovati dalla figlia del fratello più anziano.

Duplice omicidio nel Modenese - morti due fratelli : fermato un uomo - : accaduto a Lame di Zocca, nell'azienda agricola dove vivevano le due vittime. Il presunto colpevole è un parente che, secondo quanto si apprende, in passato sarebbe stato seguito dai servizi sociali

ZOCCA - DELITTO NEL PAESE DI VASCO ROSSI/ Duplice omicidio - uccisi due fratelli : arrestato un parente : ZOCCA, Duplice DELITTO nel PAESE di VASCO ROSSI: ultime notizie, due fratelli uccisi da un parente in un'azienda agricolo dell'Appennino modenese. Modalità e movente DELITTO(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Padre in disaccordo sul fidanzato della figlia : Duplice tentato omicidio nel Napoletano - 2 fratelli arrestati : Sono un 39enne e un 44enne, fratelli, di origine romena, uno residente a Massa Lubrense, l'altro a Sorrento. La figlia del primo è fidanzata con un connazionale 21enne e il Padre di lei, non ...