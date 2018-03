Due milioni di indecisi La grande caccia ai voti degli ex elettori del Pd 

Due anni e non sentirli : The Division festeggia l'anniversario e i 20 milioni di giocatori con un mese di eventi : Ubisoft si appresta a celebrare in grande il secondo anniversario di Tom Clancy's The Division, il TPS che dal lancio, avvenuto l'8 marzo 2016, è riuscito a raggiungere la quota monstre di 20 milioni di giocatori. Il publisher transalpino ha pubblicato un'interessante infografica che mostra questo e altri importati traguardi raggiunti dal gioco, e ha annunciato l'arrivo di quattro eventi Globali che si terranno tutti nel mese di marzo.Per ...

Aeroporti : a gennaio transitati 11 - 4 milioni di passeggeri - +5 - 7%. Crescita cargo a Due cifre : Sono stati 11,4 milioni i passeggeri transitati a gennaio 2018 negli Aeroporti italiani, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Questi i dati diffusi da AssAeroporti , l'...

Juniper - la volpe addomesticata con oltre Due milioni di follower : Juniper è una volpe addomesticata. L’animale è stato reso famoso dalla sua padrona attraverso le fotografie postate su un profilo Instagram dedicato, grazie a un sito apposito e grazie a numerose attività commerciali affini. L’account fotografico che ritrae la volpe conta oltre 2 milioni di follower e la narrazione imbastita sull’animale è oggi pronta per essere commercializzata su un ulteriore medium: la carta stampata. Il 27 ...

Nell'Eurozona Due milioni di posti vacanti : ecco i settori più a corto di specialisti : Per la Francia è un problema nuovo. Piuttosto fastidioso. Proprio adesso che la disoccupazione inizia a calare e il Paese spera che siano mantenute le promesse della riforma del mercato del lavoro ...

Nell’Eurozona Due milioni di posti vacanti : i settori più a corto di lavoratori qualificati : Il disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dai lavoratori riguarda due milioni di posti nell’area euro. Secondo un’analisi del gruppo assicurativo Coface sono automotive, trasporti e costruzioni i comparti più colpiti...

SG : uomo vince oltre Due milioni di franchi al casinò : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

VentiDue milioni restituiti invece di ventitré. Più scandaloso del perizoma pagato al consigliere? : Se li sono tolti dalle loro tasche per portarli a un soggetto terzo, cioè il Ministero dell'Economia che decida come e dove redistribuirli . Lo hanno fatto fare a un ministero proprio per non essere ...

CF : credito di 13 milioni per l'acquisto di Due aerei della REGA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Discariche e traffico rifiuti : sequestrati beni per 5 milioni a Due campani : La Direzione investigativa antimafia e i carabinieri, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Varese su proposta del direttore della Dia, hanno sequestrato a due fratelli di origini ...

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei Duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

