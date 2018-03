Dopo Marina ci lascia anche Carlo Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana è morta Dopo 16 anni di lotta contro il cancro. Addio alla donna che sapeva stupire : È morta Marina Ripa di Meana. Aveva 76 anni. Personaggio televisivo, stilista e scrittrice, famosa tra l'altro per l'autobiografia "I miei primi 40 anni". Aveva combattuto per 16 anni la sua battaglia col cancro.Lo aveva annunciato in un'intervista prima di Natale: "Questo sarà l'ultimo", e così è stato. Marina Elide Punturieri, coniugata Ripa di Meana e precedentemente nota come Marina Lante della Rovere, si è ...