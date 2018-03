Don Contin patteggia la pena | 1 anno di carcere e 11 mila euro

Continua a mietere successi lo spettacolo "4 Donne e una canaglia" : La divertente commedia è già al suo secondo anno di tournée in giro per l'Italia ed e l'unica ad avere 4 nomi notissimi del mondo dello spettacolo insieme. Sono ancora disponibili un pò di biglietti ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma Galgani : le rivalità continuano! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Tina Cipollari tronista, il messaggio di Gemma Galgani per le persone più bisognose in questi giorni di grande gelo.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:25:00 GMT)

ARMANDO/ Uomini e Donne : il cavaliere continuerà a conoscere Gemma? : ARMANDO è un nuovo arrivato al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere veneto ha iniziato a conoscere Gemma Galgani, ma è rimasto colpito dalla sua lite con Giorgio.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Anche Giucas Casella abbanDona - per ora - ! L'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi e ascolti : Anche Giucas Casella è costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi. Dopo Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, Anche l'illusionista deve lasciare per infortunio l'Honduras. Meglio: sarà ...

Spazio - ministro Fedeli : “Continueremo a finanziare progetti per Donne scienziate” : L’astronauta italiano dell’Esa Paolo Nespoli è “un grande esempio di tenacia e di studio e di approfondimento“: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, oggi a Roma in occasione della presentazione del docufilm “Expedition” incentrato sulla missione Vita. “Attraverso questo docufilm scopriranno che diventare astronauta è un percorso affascinante ma è anche duro: bisogna ...

SOSSIO E MELANIA/ Uomini e Donne : continua la conoscenza al trono over - ma Gianni ha dei dubbi : Al trono over di Uomini e Donne, SOSSIO e MELANIA continuano la loro conoscenza. Ma l'opinionista Gianni Sperti ha dei dubbi sulla buona fede del calciatore...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:57:00 GMT)

Ascolti tv - Don Matteo 11 continua il suo predominio nel prime time : E’ Don Matteo 11 ad aggiudicarsi la prima serata del 15 febbraio con 7 milioni 171mila telespettatori e il 26.42% di share nel primo episodio e 6 milioni 251mila telespettatori con il 28.1% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Io vi troverò ha raccolto 2 milioni 706mila spettatori con l’11.14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Italia1 il programma di Nicola Savino 90 Special che ha ...

“Ha abbanDonato il reality”. Isola dei famosi - uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta - uno dei naufraghi ha dovuto prendere urgentemente un aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso : Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei famosi e, dopo la presunta possibilità che Francesca Cipriani abbandoni il reality in anticipo visto che è chiamata a testimoniare al processo Ruby Ter, c’è un nuovo colpo di scena. Uno dei naufraghi deve lasciare l’Isola: già perché è caduto e si è rotto una gamba. Non ci sono alternative: deve subito tornare in Italia. Quest’anno, diciamolo, i naufraghi sono un po’ sfortunati (vogliamo dire ...

Donne - una lotta continua : 8 - 8 milioni hanno subito molestie sul lavoro : Pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali o fisiche: un incubo in cui sono costrette a vivere moltissime Donne in Italia. Quante? Secondo l'ultimo rapporto

“Scivolone clamoroso!”. Chiara Ferragni - miss perfezione - proprio tu… Anche a Los Angeles la fidanzata di Fedez aggiorna di continuo i social. Ma chi si aspettava una svista del genere? Salta subito all’occhio e per molti è imperDonabile : E come annunciato tempo fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato l’Italia alla volta della California. Destinazione Los Angeles, per la precisione, dove hanno deciso di far nascere il loro primogenito, Leone. È quasi agli sgoccioli la gravidanza della fashion blogger italiana più famosa del mondo che, dopo il parto, sposerà il suo compagno, il rapper più in vista del momento. Prima di partire, però, una bella seduta di shopping a ...

UOMINI E DonNE/ Anna e Giorgio - i sospetti continuano : Gianni Sperti ha ragione? (trono over) : In attesa delle nuove puntate di UOMINI e DONNE dedicate al trono over, Gemma Galgani ha un rapporto speciale con le sue fan e ora si rivolge a loro per chiedere…(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:42:00 GMT)

“Ahi Gemma - questa non ci voleva…”. Trono over : è putiferio nello studio di Uomini e Donne. Mentre la Galgani continua a rincorrere Giorgio Manetti - arriva il gesto inaspettato : lui si alza e bacia l’altra con passione. E giù lacrime per la dama : Quanti patemi d’animo a Uomini e Donne, ma soprattutto quante sorprese e colpi di scena. In particolare, quest’anno il Trono classico sta facendo faville. Al centro dello studio sono tornati di prepotenza Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il pubblico li reclama e loro due non si sottraggono agli sguardi indiscreti dei telespettatori, offrendosi ad ogni piè sospinto. Tra l’altro la dama ultimamente è tornata ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GEMMA continua a insistere con GIORGIO! : Di recente è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; come ormai accade da qualche settimana a questa parte, i primi minuti del programma sono stati dedicati al cavaliere Domenico: dopo aver dedicato a Tina Cipollari una canzone sulle note di “Mamma“, il signore ha ballato una bachata di fronte all’opinionista vamp e non ha esitato a rincorrerla per tutto lo studio al fine di ottenere un suo bacio ...

“È ora di andare via”. Uomini e Donne : la decisione finale di Gemma Galgani. Una lite furibonda (a suon di schiaffi) con Tina e rifiuti continui l’hanno portata allo sfinimento : “Una scelta inevitabile” : Le ultime vicende del trono over stanno lasciando senza parole. Ormai da anni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono diventati i protagonisti del programma di Maria de Filippi. La loro storia d’amore mai realmente partita è ancora al centro dell’interesse dei fan. Ma non solo. Anche i litigi della dama con Tina Cipollari sono diventati all’ordine del giorno. Le due si detestano al punto di aver perso ogni ritegno e ormai in più di ...