Dieta per combattere il freddo | rinforza difese immunitarie

La Dieta - il lavoro - l’amore con la Pascale : il Berlusconi perfetto si racconta a Chi : Dorme cinque ore a notte, a volte tre, cena di rado, evita carboidrati e si cura persino da solo i social network. Più che un umano, Silvio Berlusconi è un robot perfetto. Almeno stando al racconto che lui stesso offre al settimanale Chi, di proprietà Mondadori, in edicola questa settimana. «Mi sono preparato come un atleta per far fronte alle fatiche della campagna elettorale. Non ho mai dormito molto, a volte lavoro fino alle due o alle tre ...

Dieta senza zuccheri per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta senza zuccheri seguita per una settimana può far dimagrire di qualche chilo. E' molto restrittiva. ecco cosa si mangia.

“Brr che freddo - ma cosa mi mangio?”. La Dieta perfetta anti-Burian. Non tutti gli alimenti vanno bene quando l’asticella del termometro scende sotto lo zero… quali sono i cibi assolutamente da evitare : Con un freddo del genere, l’unica cosa che ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa del freddo del temibile Burian. Pioggia, neve e gelo dettano la dieta per 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propria dieta anti-Burian che ...

Dieta e stile di vita - le giustificazioni continue per non stare in salute! : Quanto conta, da 1 a 10, la motivazione in un cambiamento? Direi 15! Il voler cambiare veramente stile di vita con intensa convinzione non è di tutti, anzi, sono tanti i pazienti che si scoraggiano già dal primo giorno...

Qual è la Dieta corretta da seguire per la prevenzione dei tumori? : I cibi che scegliamo di portare in tavola tutti i giorni possono influenzare lo stato di salute del nostro organismo? La risposta è sì ed è proprio per questo motivo che è importante curare l’alimentazione. Studi scientifici hanno rilevato che in occidente, subito dopo il non fumare, la dieta è considerata il secondo fattore di prevenzione di neoplasie1 come il tumore alle ovaie, al seno o allo stomaco. Il Fondo mondiale per la ricerca sul ...

Alzheimer e alimentazione : Dieta MIND per prevenire il declino cognitivo : Il morbo di Alzheimer, tristemente nota malattia neurodegenerativa, è caratterizzata da un progressivo deficit della funzione della memoria e colpisce in genere la popolazione più anziana con un esordio che si verifica intorno ai 60 anni d'età. Un'insolita difficoltà a ricordare, confusione e disorientamento lentamente ed inesorabilmente allontanano il malato di Alzheimer dalla realtà che lo circonda: un problema sociale oltre che medico. E' ...

Una Dieta da 20 piatti di lasagne al giorno per la gara più dura : È la gara più dura. Sono 50 km di fondo per gli uomini, 30 km per le donne, serve una resistenza fisica ai limiti dell'umano, con temperature rigidissime che affaticano l'organismo e rischiano di mandare in crisi gli atleti. Viene preparata facendo allenamenti con 10 km in più, proprio per "dominare la distanza", per 5 o 6 ore al giorno. Anche l'alimentazione diventa fondamentale.Servono tra le 7 e 8 mila calorie al giorno ...

Dieta del pesce azzurro per dimagrire 4 chili : La Dieta del pesce azzurro può far dimagrire fino a 4 chili in una settimana. E' molto restrittiva. Ecco cosa si mangia.

Celiachia : un nuovo studio apre una strada promettente per curare i pazienti senza dover modificare per sempre la loro Dieta : La Celiachia è un disturbo autoimmunitario che colpisce circa una persona su 100, secondo alcune stime. I sintomi della malattia sono innescati dal glutine, una proteina che si trova nel grano e in piante correlate, ma il glutine non agisce da solo per provocare i sintomi digestivi di cui i pazienti soffrono. Il glutine, infatti, induce una risposta immunitaria esagerata quando è modificato dall’enzima transglutaminasi 2 (TG2) nell’intestino ...

Dieta vegana per guarire i tumori? Ecco la tragica morte di una youtuber : Curare le malattie molto gravi è ormai da molti anni una preoccupazione di molti specialisti. Si stanno diffondendo sempre di più alcune cure per il cancro alternative alla vera e propria medicina. Si è iniziato con le cure omeopatiche qualche anno fa, fino ad arrivare - grazie soprattutto ai molti siti web ed alle fake news - a diffondere assurde soluzioni per curare malattie molto gravi. Stavolta è stata Mari Lopez, un'accanita sostenitrice di ...

Dieta e salute : gli esperti rispondono ai dubbi. Sabato 24 febbraio in Statale : L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare la seconda edizione del corso di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione e Nutrizione applicata , in partenza in maggio. PROGRAMMA PRIMA ...

Dieta e sport - ecco perché il caffè è un prezioso alleato : Sul ruolo del caffè sulle prestazioni sportive e sulla resistenza arrivano nuovi dati dall’Institute for Scientific Information on Coffee – ISIC che ha di recente diffuso i risultati di uno studio su...

Dieta dimagrante per bruciare più calorie : La Dieta dimagrante per bruciare più calorie dura tre giorni e fa dimagrire di circa un chilo. Ecco cosa si mangia.

La Dieta dimagrante per perdere 5 chili : La dieta dimagrante per perdere 5 chili in poco tempo si basa su un menù che prevede 1200 calorie al giorno. Ecco cosa si mangia.