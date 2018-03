Quando Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ha preso la parola a Roma,alla manifestazione conclusiva della campagna elettorale del M5S, dalla piazza in coro: "Fuori la mafia dallo Stato". "Al primo consiglio dei ministri porteremo un decreto in 3 punti: dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, aboliamo i vitalizi ai politici, tagliamo 30 mld di sprechi e li diamo in aiuto a famiglie e pensionati; 9 pagine di decreto legge e bastano 20 minuti di Consiglio dei Ministri per approvarlo. M5S i furbi li espelle non li fa ministri".(Di venerdì 2 marzo 2018)

