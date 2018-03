Di Maio | siamo vicini a vittoria

Roma ultima tappa dei 5 stelle - Di Maio : “Siamo ad un passo dalla vittoria” : Il Movimento 5 stelle ha concluso la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica 4 marzo a piazza del Popolo, a Roma. Protagonista, e non poteva essere diversamente, il candidato premier Luigi Di Maio: “Mi vedete...

Di Maio : "Siamo a un passo dalla vittoria" : "Non posso dirvi nulla sui sondaggi. Ma ne ho appena letto uno e siamo a un passo dalla vittoria . Possiamo vincere in tutti i collegi del Sud e in molti del Nord". Con queste parole Luigi Di Maio , ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Siamo a un passo dalla vittoria' : "Siamo a un passo dalla vittoria". Lo afferma il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, all'ultimo evento elettorale organizzato dai pentastellati in piazza del Popolo, a Roma. "Il M5s può vincere in ...

Di Maio : visto sondaggi - siamo a un passo dalla vittoria : Roma, 2 mar. , askanews, 'Mi vedete particolarmente sorridente: non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale ...

Ecco i nomi che completano la squadra di governo del M5s. Di Maio : siamo stati derisi - ma lunedì rideremo noi : "Roventini ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva" ha spiegato Di Maio. Lavoro, Sviluppo Economico, Agricoltura, Pubblica ...

Elezioni 2018 - Di Maio presenta la squadra di governo : «Siamo stati derisi - ma riderà il M5S lunedì» : Il candidato premier dei Cinquestelle: «Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito». Giuliano e Bartolazzi a Istruzione e Salute, Del Re per gli Esteri, Paola Giannetakis per il Viminale

Malpezzi (PD) : altro indagato M5S - Di Maio ci risiamo ? : Malpezzi: INDAGAGATO PER RICICLAGGIO DEI 5S, CARO DI Maio QUESTO ORA COME LO SPIEGHI? Roma – Simona Malpezzi, parlamentare del Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Oggi scopriamo... L'articolo Malpezzi (PD): altro indagato M5S, Di Maio ci risiamo ? su Roma Daily News.

M5s - Grillo sul palco con Di Maio : “Dire che siamo tutti uguali è alibi per non fare nulla” : Dopo aver separato il suo blog dal Movimento 5 stelle Beppe Grillo ricompare sul palco di Torre del Greco, accanto a Luigi Di Maio in una delle tappe del tour elettorale. E lo fa in uno dei momenti più difficili del Movimento, con il caso “rimborsopoli” scoppiato dopo l’inchiesta de Le Iene. “Luigi ha detto bene, se vi dicono che tanto sono tutti uguali, questo è l’alibi che si crea uno per non fare nulla – ...

Di Maio : «Noi siamo gli impresentabili? : Il leader del M5S, dopo l’attacco di Renzi, pubblica sul blog i nomi dei candidati che sarebbero coinvolti in vicende giudiziarie: «Devono sparire dalle liste»

Di Maio a Londra : "Non siamo populisti" : 21.11 Di Maio candidato premier M5S, a Londra con l'economista Fioramonti per incontrare importanti fondi di investimento, ha detto che il Movimento sarebbe pronto al governo di larghe intese con Pd, FI e Lega nel caso in cui il voto non consegnasse un risultato chiaro. Lo riferisce un partecipante alla Reuters. Di Maio ha assicurato la City di Londra "Non siamo populisti". M5S vuole "stalità" ed è pronto a assumersi la responsabilità di prima ...

Prodi che boccia LeU agita la sinistra. A Londra Di Maio : 'non siamo populisti'. Un caso il giudice 'forzista' dei Cesaro : Bersani attacca l'ex premier: Troppo morbido con Renzi. Luigi Di Maio rassicura la City. Poi c'è il caso Cesaro: il magistrato che indaga i fratelli del plurinquisito parlamentare di Forza Italia ha ...

Luigi Di Maio a Londra tranquillizza gli investitori : "Non siamo populisti" : "Noi non siamo populisti, abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare al governo per cambiare l'Italia". Così Luigi Di Maio a Londra, anticipando all'Ansa i primi contenuti di una visita tutta dedicata a "incontri con investitori internazionali". "Abbiamo ottimi feedback", aggiunge poi il candidato premier del Movimento 5 Stelle, sia sul nostro programma sia sui nomi della nostra lista di candidati."Stiamo raccontando (agli ...

Politiche - Di Maio a Termoli : "Siamo pronti a governare il Paese" : ... il lavoro "sono aumentati i contratti di lavori ma non le ore lavorative", reddito e pensione di cittadinanza, meno tasse, tagli agli sprechi e ai costi della politica "via gli enti inutili e i loro ...

Di Maio lancia i candidati del Movimento : "Possiamo triplicare i seggi" : A Pescara Luigi Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, ha presentato ha presentato il programma elettorale e i