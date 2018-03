Di Maio punta a voti di sinistra nel Sud | fermate alleati Le Pen

Governo M5s - per lo sport Di Maio punta su Fioravanti : Luigi Di Maio ha presentato la squadra che comporrà il Governo a 5 stelle in caso di vittoria. Ma dopo il forfait di Guido Bagatta...

Luigi Di Maio - nella lista dei ministri spunta il prof. Pasquale Tridico : cosa vuol fare della riforma Fornero : Il leader grillino ha indicato infatti Pasquale Tridico, docente di Politica economica all'università Roma Tre, come titolare del dicastero per il Lavoro che ha già le idee chiarissime su come ...

Luigi Di Maio - spunta un altro candidato che lo ha preso in giro : 'Condannato per cd pirata masterizzati' : Un'altra tegole sul Movimento 5Stelle. Mentre è ancora fresca la ferita del caso Caiata, indagato per riciclaggio ed escluso ieri dal Movimento, oggi spunta un altro impresentabile tra i candidati M5s.

Elezioni - Di Maio cavallo zoppo Molti grillini puntano al flopDal caso Caiata a... tutti : Il caso di Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio ma candidato in Basilicata e fortemente voluto da Luigi Di Maio, cala su quest'ultimo ineseorabile come una mannaia Segui su affaritaliani.it

Kronos - anticipazioni puntata 23 febbraio : il ministro Minniti e Luigi Di Maio - M5s - ospiti : Kronos potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi direttamente al sito internet di Rai.Tv o in alternativa accedendo all'app gratuita per dispositivi mobili Rai. L'appuntamento con ...

Spunta video - Di Maio : "E' come Gomorra" : 18.41 "Stanno ammazzando la mia gente. Dobbiamo mandarli a casa,sono gli assassini politici dei cittadini che muoiono di tumore per l'interramento e lo sversamento illecito dei rifiuti. Sembra una puntata di Gomorra. Ma in Gomorra i camorristi fanno paura: questi partiti sono peggio dei camorristi che fanno il loro sporco lavoro, ma i partiti li incontrano i camorristi". Così il candidato premier M5S, Di Maio, riguardo il nuovo video ...

Milano - Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni : “Puntare su indecisi - come chi faceva le costine alle feste dell’Unità” : Davide Casaleggio è intervenuto domenica 18 febbraio al comizio di presentazione dei candidati M5s a Bresso (Milano) e ha invitato gli attivisti a puntare sugli indecisi negli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli indecisi, quelle “persone che non sono ...

Domenica Live – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Paddy Jones - Rinaldi - Henger - Di Maio e Salvini tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, la scorsa settimana, è risultata perdente nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1 da Sanremo. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo ...

Rimborsopoli M5S - Di Maio fa il duro ma spunta l'ipotesi condono : 'Errori tecnici'. La credibilità politica trattata, anche questa, come un software che si può inceppare. È la spiegazione con la quale il M5S sta salvando la senatrice Barbara Lezzi e con la quale proveranno a salvare anche Giulia ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Londra - New York e Hong Kong scaricano Di Maio e puntano su Minniti : Di Maio ha partecipato a un incontro a Londra con una platea di investitori negando ogni populismo e fornendo garanzie. Ma all'estero a chi credono? DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino, int. a P. CaldarolaDIETRO LE QUINTE/ La Ue punta su Berlusconi ma fa i conti senza il flop di Renzi, di A. Fanna

Domenica In – Quindicesima puntata del 28 gennaio 2018 – Mara Maionchi tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Quindicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Dopo essere stato riveduto e corretto in corsa visti gli ascolti disastrosi del primo mese di programmazione (cambiato il logo, la sigla, le musiche, la scenografia e l’intera impostazione dei contenuti), il programma nelle prime due domeniche […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 28 gennaio 2018 – ...

"Puntare a pensionati e aziende". Di Maio cambia target per il voto : Una sorta di spin off del ministero dello Sviluppo economico, magari allargabile al mondo delle start up innovative, che Di Maio potrebbe offrire come garanzia ai piccoli imprenditori. Speravano che ...