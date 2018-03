Di Maio | nel nostro primo decreto subito via vitalizi e sprechi

Di Maio punta a voti di sinistra nel Sud : fermate alleati Le Pen : Roma, 2 mar. , askanews, 'Nei collegi del Sud la partita è tra noi e il centrodestra. Qualcuno magari si sente di sinistra , ma non sprechi il suo voto, voti per noi'. Luigi Di Maio , ospite di ...

Luigi Di Maio - nella lista dei ministri spunta il prof. Pasquale Tridico : cosa vuol fare della riforma Fornero : Il leader grillino ha indicato infatti Pasquale Tridico , docente di Politica economica all'università Roma Tre, come titolare del dicastero per il Lavoro che ha già le idee chiarissime su come ...

Nel governo di Di Maio allo sport c'è Fioravanti : Un altro nome nella lista dei ministri del Movimento Cinque Stelle. Domenico Fioravanti , in un ipotetico governo Di Maio , avrebbe il ministero dello sport . Ad annunciarlo è stato Alessandro Di Battista durante l'evento " sport e Legalità" a cui ha partecipato il campione di nuoto con la presentazione del programma per lo sport del Movimento cinque Stelle. "Il nuotatore più medagliato del nuoto azzurro, qualora il ...

Finta di Di Maio : niente patrimoniale. E annuncia tre donne nell'esecutivo : Roma - Di passi indietro, il candidato 5 Stelle Antonio Tasso non vuole sentir parlare. «Un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente a una sentenza di condanna», scrive su Facebook l'aspirante deputato, reo di non aver informato i vertici di una condanna in primo grado. «Non mi si può definire condannato e incompatibile con la candidatura» aggiunge ...